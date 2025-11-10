نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يؤكد أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة خلال لقائه سيرجي شويجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، سيرجي شويجو، أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، بحضور كبار المسؤولين المصريين، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء من الجانب المصري:

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

السيدة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي.

ومن الجانب الروسي:

ألكساندر فينيديكتوف نائب أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية.

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.

سيرجي ميخييف نائب مدير جهاز المخابرات الخارجية لروسيا الاتحادية.

أندري ييفسييف المسؤول بمجلس الأمن لروسيا الاتحادية.

ماريا بانيفا المسؤولة بإدارة رئيس روسيا الاتحادية للسياسة الخارجية.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي استهل اللقاء بطلب نقل تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا تقدير مصر للعلاقات الوثيقة مع روسيا وما تشهده من تطور مستمر، وهو ما توج بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

من جانبه، نقل أمين مجلس الأمن الروسي تحيات وتقدير الرئيس بوتين، مؤكدًا حرص روسيا على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع مصر والارتقاء بها، بالإضافة إلى استمرار التشاور السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

القضايا الإقليمية ودور مصر في استقرار الشرق الأوسط

تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحماية سيادة الدول ومقدرات شعوبها.

وأكد الرئيس السيسي بشكل خاص أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة، بما يشمل:

تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل.

ضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى القطاع دون قيود.

متابعة كافة مراحل الاتفاق لضمان التزام الأطراف كافة به، وتحقيق الأمن والاستقرار للسكان المدنيين.

وأشاد الرئيس بالدور الذي تضطلع به مصر في جهود الوساطة الدولية للتخفيف من حدة التوتر في غزة، مؤكدًا أن هذه الجهود تتكامل مع المساعي الدولية لضمان حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.

أهمية الحوار السياسي والتنسيق الأمني بين القاهرة وموسكو

تأتي زيارة أمين مجلس الأمن الروسي إلى القاهرة في سياق تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين مصر وروسيا، بما يشمل:

التعاون السياسي والاستخباراتي والأمني.

مناقشة التطورات الإقليمية وسبل حل النزاعات بالطرق السلمية.

تبادل وجهات النظر حول الأزمات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في غزة وشرق المتوسط.

وأكد الطرفان أهمية الحوار المستمر بين الأجهزة الرسمية لكلا البلدين لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وضمان التعاون المشترك في المجالات الدبلوماسية والأمنية والاستراتيجية.