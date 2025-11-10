نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يؤكد دعم مصر لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية وتنفيذ اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، سيرجي شويجو، أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، بحضور كبار المسؤولين المصريين والروس، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء من الجانب المصري:

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج

اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة

السيدة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي

ومن الجانب الروسي:

ألكساندر فينيديكتوف نائب أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة

سيرجي ميخييف نائب مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسي

أندري ييفسييف المسؤول بمجلس الأمن لروسيا الاتحادية

ماريا بانيفا المسؤولة بإدارة رئيس روسيا الاتحادية للسياسة الخارجية

تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي استهل اللقاء بطلب نقل تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا تقدير مصر للعلاقات الوثيقة مع روسيا وما تشهده من تطور وزخم، وهو ما توج بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

من جانبه، نقل أمين مجلس الأمن الروسي تحيات وتقدير الرئيس بوتين، مؤكدًا حرص روسيا على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع مصر والارتقاء بها، إلى جانب استمرار التشاور السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

القضايا الإقليمية: غزة والدولة الفلسطينية

ناقش اللقاء عدة ملفات إقليمية، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة:

تنفيذ اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة بكافة مراحله

تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع

ضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية ودون قيود

كما أكد الرئيس السيسي على أن تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم واستقرار المنطقة، موضحًا الدور الفاعل لمصر في دعم جهود الوساطة الدولية للتخفيف من حدة التوتر في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين.

دعم مصر لتسوية الأزمة الروسية–الأوكرانية

في سياق القضايا الدولية، شدد الرئيس السيسي على دعم مصر لكل الجهود الرامية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن القاهرة تؤيد التوصل إلى سلام شامل وعادل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بالتوازي مع التشاور المستمر بين مصر وروسيا حول التطورات السياسية والأمنية.

أهمية التنسيق السياسي والأمني بين مصر وروسيا

تأتي زيارة أمين مجلس الأمن الروسي في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين القاهرة وموسكو، بما يشمل:

التشاور السياسي حول القضايا الدولية والإقليمية

التنسيق الأمني والاستخباراتي بين الأجهزة المصرية والروسية

دعم جهود الوساطة لحل النزاعات بالطرق السلمية

متابعة التطورات في الشرق الأوسط وشرق المتوسط بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي

وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار السياسي والأمني الدوري بين الدولتين لضمان تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتبادل الخبرات والتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.