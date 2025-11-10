نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مجلس الأمن الروسي: التاريخ سيتذكر الدور الجوهري للرئيس السيسي في تحقيق الاستقرار الإقليمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في شهادة دولية جديدة تؤكد مكانة مصر ودورها المحوري في محيطها الإقليمي، أكد سيرجي شويجو، أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، أن التاريخ سيظل يتذكر الدور الجوهري الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن رؤية القيادة المصرية أصبحت عنصرًا رئيسيًا في استعادة التوازن في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم لوفد مجلس الأمن الروسي بالقاهرة، بحضور كبار المسؤولين المصريين والروس، في لقاء حمل رسائل سياسية مهمة حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

رسائل تقدير متبادلة بين الرئيس السيسي والقيادة الروسية

حضر اللقاء من الجانب المصري كل من:

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج،

اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة،

السيدة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي.

ومن الجانب الروسي:

فينيديكتوف، بوريسينكو، ميخييف، ييفسييف، بانيفا… في تمثيل رفيع المستوى يعكس قوة العلاقات بين البلدين.

ونقل شويجو للرئيس السيسي تحيات الرئيس فلاديمير بوتين، مؤكدًا حرص موسكو على تعزيز التعاون مع القاهرة في مختلف المجالات، وعلى رأسها الأمن والسياسة والاقتصاد والدفاع.

السيسي: العلاقات المصرية الروسية تشهد زخمًا استثنائيًا

ووفقًا للسفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر للعلاقة الوثيقة مع روسيا، وما تشهده من تطور مستمر، مؤكدًا أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون المشترك.

وأكد الرئيس السيسي استمرار التنسيق السياسي بين القاهرة وموسكو تجاه مختلف الملفات الإقليمية والدولية، مستعرضًا رؤية مصر تجاه القضايا الأكثر إلحاحًا في المنطقة.

غزة في الصدارة.. مصر تشدد على التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ

تناول اللقاء التطورات المتسارعة في قطاع غزة، حيث شدد الرئيس السيسي على:

أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة.

تثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل.

ضمان دخول المساعدات الإنسانية دون أي قيود.

حماية المدنيين والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية.

وأكد الرئيس أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية، هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.

مصر تدعم الجهود الدولية لتسوية الأزمة الروسية – الأوكرانية

وفي ملف الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس السيسي دعم مصر لكل الجهود الدولية الهادفة إلى:

وقف التصعيد العسكري

تمهيد الطريق لحوار شامل

تحقيق تسوية عادلة ومستدامة

وشدد على أن موقف مصر ثابت يقوم على احترام القانون الدولي، وتشجيع الحلول السياسية التي تحفظ الأمن والاستقرار العالمي.

التعاون الاقتصادي في قلب المحادثات: الضبعة – المنطقة الصناعية – الاستثمار

وتناول اللقاء مشروعات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وعلى رأسها:

المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

مشروع ضخم يعزز تحول مصر إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي.

محطة الضبعة النووية

واحدة من أهم المشروعات التاريخية في قطاع الطاقة المصري، والتي تسهم في إدخال مصر إلى عصر الطاقة النووية السلمية.

التبادل التجاري والسياحي

بحث الجانبان سبل زيادة حجم التجارة وتعزيز حركة السياحة الروسية إلى مصر.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة البناء على ما تم إنجازه خلال زيارته إلى موسكو في مايو 2025 للمشاركة في احتفالات عيد النصر.

رسالة روسية: التاريخ لن ينسى دور السيسي

واختتم اللقاء بتصريحات مهمة من أمين مجلس الأمن الروسي، قال فيها: "التاريخ سوف يتذكر الدور الجوهري الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وأن مصر أصبحت عنصرًا أساسيًا في صياغة مستقبل الشرق الأوسط".

وأكد شويجو أن روسيا حريصة على استمرار التنسيق مع مصر، تقديرًا لدورها الثابت ومسؤوليتها السياسية في المنطقة.