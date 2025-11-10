نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انطلاق منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي بحضور رئيس الوزراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي شهد عرض فيلم تسجيلي تناول تاريخ العلاقات المصرية الخليجية ومسار تطورها خلال السنوات الماضية، إضافة إلى ما تشهده من تعاون استراتيجي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

جلسات ومحاور المنتدى

يتضمن المنتدى عددًا من الجلسات الرئيسية التي تناقش آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى استعراض الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وما أتاحته من فرص استثمارية جديدة وجاذبة للمستثمرين الخليجيين.

كما يناقش المنتدى قصص نجاح عدد من المستثمرين الخليجيين في السوق المصرية، إلى جانب جلسات تتناول التطوير العقاري والتنمية السياحية، وفرص التوسع في الاستثمار بمجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وآليات ومجالات تعزيز الأمن الغذائي بين الجانبين.

محاور اقتصادية متعددة

وتركز جلسات المنتدى كذلك على مناقشة مصادر وآليات التمويل المتاحة للمشروعات المشتركة، ودعم التعاون بين المؤسسات المالية المصرية والخليجية، بهدف تعزيز الاستثمارات طويلة الأمد في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والبنية التحتية.

ويأتي انعقاد المنتدى في ظل اهتمام مشترك من مصر ودول الخليج بتعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل التجاري والاستثماري بين الجانبين.