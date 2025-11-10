نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قاضٍ بصفط اللبن يغادر لجنته لمساعدة سيدة مسنّة على كرسي متحرك للإدلاء بصوتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى مشهد يعكس الالتزام الإنساني داخل لجان الاقتراع بالجيزة، خرج المستشار إسلام العطار، القاضي بهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الفرعية رقم 29 بمدرسة طه حسين في منطقة صفط اللبن التابعة لدائرة بولاق الدكرور، برفقة أمين اللجنة عمر أمين، لمساعدة سيدة من كبار السن على كرسي متحرك وتمكينها من الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025.

مساعدة إنسانية داخل العملية الانتخابية

حرص القاضي على التوجه خارج مقر لجنته بناءً على طلب السيدة، وتم تجهيز عملية التصويت لها بصورة منظمة، بما يعكس اهتمام القضاة بضمان مشاركة جميع المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، في ممارسة حقهم الدستوري.

انتظام العمل داخل لجنة صفط اللبن

فتحت اللجنة الفرعية رقم 29 أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، حيث شهدت انتظامًا كاملًا في إجراءات التصويت دون أي معوقات، مع توافد المواطنين على مدار الساعات الأولى من اليوم الانتخابي.

عدد الناخبين بمحافظات المرحلة الأولى

تأتي هذه الواقعة ضمن اليوم الأول للتصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تشمل 14 محافظة، حيث يبلغ إجمالي من يحق لهم التصويت 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا موزعين كالآتي:

الجيزة: 12 دائرة – 775 لجنة – 152 مترشحًا – 6،634،318 ناخب

الفيوم: 4 دوائر – 343 لجنة – 68 مترشحًا – 2،232،098 ناخب

الوادي الجديد: دائرتان – 60 لجنة – 22 مترشحًا – 195،479 ناخب

بني سويف: 4 دوائر – 479 لجنة – 102 مترشح – 2،096،676 ناخب

المنيا: 6 دوائر – 621 لجنة – 145 مترشحًا – 3،831،541 ناخب

أسيوط: 4 دوائر – 492 لجنة – 102 مترشح – 3،073،670 ناخب

سوهاج: 8 دوائر – 641 لجنة – 177 مترشحًا – 3،375،700 ناخب

قنا: 4 دوائر – 352 لجنة – 122 مترشحًا – 2،215،411 ناخب

الأقصر: 3 دوائر – 147 لجنة – 51 مترشحًا – 922،698 ناخب

أسوان: 4 دوائر – 190 لجنة – 59 مترشحًا – 1،122،806 ناخب

البحر الأحمر: 3 دوائر – 68 لجنة – 11 مترشحًا – 340،360 ناخب

الإسكندرية: 5 دوائر – 558 لجنة – 89 مترشحًا – 4،475،444 ناخب

البحيرة: 8 دوائر – 753 لجنة – 210 مترشحين – 4،388،114 ناخب

مرسى مطروح: دائرتان – 127 لجنة – 13 مترشحًا – 375،543 ناخب

سير العملية الانتخابية

وتأتي هذه الجهود في إطار التعليمات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم التسهيلات اللازمة للناخبين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن مشاركة واسعة ومنظمة في العملية الانتخابية خلال يومي الاقتراع.