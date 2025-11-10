نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بالصور.. أبو النمرس: قلب الوحدة الوطنية ينبض هنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة أبو النمرس اليوم صباحًا مشهدًا انتخابيًا يعكس الروح الوطنية للمواطنين، مع تدفق كبير للناخبين إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025. وقد أبدى المواطنون حرصًا واضحًا على ممارسة حقهم الدستوري، ما يعكس التزامهم بالمشاركة في بناء مستقبلهم الديمقراطي.

انعكاس الروح الوطنية للمواطنين

وتميزت العملية بسلاسة في التنظيم وانضباط منقطع النظير، حيث شهدت اللجان انتظامًا كاملًا وتعاونًا مثمرًا بين القضاة والمواطنين، مع مراعاة الإجراءات الأمنية واللوجستية لضمان انسيابية التصويت. المشهد العام يعكس قوة التلاحم المجتمعي وروح الوحدة الوطنية التي تتميز بها محافظة الجيزة، وخاصة في مدينة أبو النمرس.

وتجري مسيرة الانتخابات بدوائر محافظة الجيزة، بشكل منتظم تحت إشراف قضائي، لتشهد إقبال العديد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ ساعات الصباح الأولى، واصطفافهم أمام المقار واللجان الانتخابية.

تضم المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة، وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذه المرحلة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا، موزعين على 5606 لجان فرعية داخل 70 دائرة انتخابية، في حين تتواصل الجهود لضمان انتظام العملية الانتخابية بشكل كامل وشفاف.

الروح الوطنية للمواطنين تتجلى في أبو النمرس

الهلال والصليب في قلب أبو النمرس

مشاعر المحبة والوطنية أمام لجان أب النمرس

نحو المساواة في المستقبل الديمقراطي

الناخبون في روح الالفة والمحبة بـ أبو النمرس