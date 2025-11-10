نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو النمرس عنوان الوحدة الوطنية.. مسلمون ومسيحيون يصطفّون معًا أمام لجان انتخابات النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، اليوم، مظاهر واضحة للوحدة الوطنية، حيث اصطف المواطنون من مختلف الفئات والطوائف أمام اللجان الانتخابية للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب 2025، فى لوحة إنسانية تعكس روح التكاتف والانتماء المشترك بين أبناء الوطن.

مشاركات متساوية تعكس روح مصر الحقيقية

منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، توافد المواطنون من المسلمين والمسيحيين جنبًا إلى جنب، فى مشهد أكد أن المشاركة السياسية حق وواجب يجمع كل المصريين دون تمييز، وأن الوعى الوطني حاضر بقوة في أبو النمرس، إحدى أكثر مناطق الجيزة نشاطًا خلال الاستحقاقات الانتخابية.

رجال الدين يشجعون المواطنين على المشاركة

واستقبلت لجان أبو النمرس مواطنين من مختلف الأعمار، وسط دعوات من رجال الدين بالكنائس والمساجد لحث الأهالي على ممارسة حقهم الدستوري، بما يعزز المشاركة الإيجابية ويؤكد قيمة التماسك الاجتماعي في بناء وطن قوي ومستقر.

أجواء آمنة وتنظيم مميز

شهدت المقار الانتخابية وجودًا مكثفًا للأطقم التنظيمية والأجهزة التنفيذية، التي حرصت على تسهيل دخول الناخبين، وتقديم المساعدات لكبار السن وذوي الهمم.

كما انتشرت فرق المتطوعين داخل محيط اللجان لمساعدة المواطنين على معرفة لجانهم وتوجيههم نحو أماكن الاقتراع المخصصة لهم.

أبو النمرس.. نموذج حي للتعايش والتلاحم

أكد مواطنون خلال مشاركتهم الانتخابية أن ما يظهر اليوم ليس جديدًا على منطقة أبو النمرس، المعروفة بترابط أهلها وتقديرهم لقيمة التعايش السلمي؛ ففي المناسبات الوطنية والدينية، يتبادل الجميع التهاني والمشاركات، ما يجعلها نموذجًا مصغرًا للوحدة الوطنية على أرض الجيزة.

اللجان الانتخابية تعمل بكامل طاقتها

جاءت المشاركة الملحوظة اليوم بالتزامن مع انتظام جميع اللجان في المحافظة منذ التاسعة صباحًا ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وسط متابعة مستمرة من غرفة العمليات بالمحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بانضباط كامل.