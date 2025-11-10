نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انتشار الشرطة وبوابات إلكترونية.. تنظيم متميز وتأمين كامل لجولة التصويت بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، مشهدًا انتخابيًا استثنائيًا خلال اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط إجراءات أمنية مشددة وتنظيم متميز داخل مختلف اللجان خاصة في مناطق الطالبية والعمرانية والهرم، حيث انتشرت قوات الشرطة وتزينت مداخل المقار الانتخابية بالبوابات الإلكترونية وأعلام مصر، بما يعكس حرص الدولة على توفير بيئة آمنة ومنظمة للناخبين طوال يومي الاقتراع.

إجراءات أمنية مشددة وانتشار واسع لقوات الشرطة

برز التواجد الأمني المكثف أمام اللجان منذ ساعات الصباح الأولى، حيث انتشرت عناصر الشرطة النظامية والسرية في محيط اللجان وفي طرق الوصول إليها لضمان السيطرة الكاملة على الحركة ومنع أي تعطيل لسير عملية التصويت.

كما انتشرت الشرطة النسائية داخل الممرات ومحيط اللجان لتقديم الدعم للسيدات وتنظيم دخولهن وخروجهن، في مشهد حضاري لافت يعزز انسيابية الإجراءات ويضمن توفير الراحة للجميع.

وأكد عدد من الناخبين أن وجود رجال الشرطة بهذا المستوى من الحضور والتنظيم ساهم في خلق حالة من الطمأنينة والانضباط داخل اللجان، وأعطى دفعة قوية للمشاركة الإيجابية.

بوابات إلكترونية وتفتيش سريع لتنظيم حركة الدخول

شهدت مدارس ومقار التصويت في الطالبية والعمرانية والهرم تركيب بوابات إلكترونية على مداخل اللجان، حيث يتم مرور الناخبين منها بطريقة منظمة وسريعة، ساهمت في تقليل وقت الانتظار ومنع التزاحم.

وشملت الإجراءات أيضًا وجود نقاط لتوجيه الناخبين وتوعية الراغبين بالتصويت بالخطوات اللازمة داخل ممرات مخصصة، الأمر الذي منح العملية الانتخابية انضباطًا خاصة خلال الساعات الأولى من فتح الصناديق.

توجيهات داخلية لتعزيز الانسيابية وسرعة أداء الواجب الانتخابي

يأتي هذا المشهد التنظيمي المتكامل تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذي شدد على ضرورة تقديم كل التسهيلات للناخبين وتوفير أقصى درجات الأمن والانضباط، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضمان ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في مناخ سلس وآمن.

وتابعت قيادات مديرية أمن الجيزة سير العملية الانتخابية ميدانيًا، مع إصدار توجيهات فورية لرفع كفاءة الحركة أمام اللجان وإزالة أي عوائق قد تظهر خلال اليوم.

إشادة شعبية بدور الشرطة والتنظيم داخل اللجان

أعرب المواطنون عن تقديرهم للتنظيم الدقيق الذي شهدته الجيزة، مؤكدين أن العملية الانتخابية تجرى بسلاسة غير مسبوقة، وأن مستوى التأمين أعطى الثقة للجميع للمشاركة بفاعلية في اختيار ممثليهم تحت قبة مجلس النواب.

ولفت المواطنون إلى حسن التعامل من رجال الشرطة، ودورهم في مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يعكس حرص الدولة على ضمان وصول الصوت الانتخابي لكل مواطن.

إقبال متزايد وسير منتظم داخل اللجان

شهدت اللجان إقبالًا تدريجيًا منذ الصباح، مع توافد الناخبين على مدارس الطالبية والعمرانية والهرم، حيث تم توزيعهم وفقًا لإجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان انسيابية الحركة ومنع أي تجمعات قد تؤثر على سير العملية.

وأكد رؤساء اللجان الفرعية أن العمل يسير وفق الضوابط المنظمة، وأن جميع الأدوات الانتخابية وصناديق الاقتراع متوفرة، مع استمرار متابعة غرفة عمليات الجيزة الرئيسية لكل التطورات على مدار الساعة.

عدد الناخبين بمحافظات المرحلة الأولى

وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى 35،279،922 ناخبًا موزعين على المحافظات كالتالي:

الجيزة: 6،634،318 ناخب

الفيوم: 2،232،098 ناخب

الوادي الجديد: 195،479 ناخب

بني سويف: 2،096،676 ناخب

المنيا: 3،831،541 ناخب

أسيوط: 3،073،670 ناخب

سوهاج: 3،375،700 ناخب

قنا: 2،215،411 ناخب

الأقصر: 922،698 ناخب

أسوان: 1،122،806 ناخب

البحر الأحمر: 340،360 ناخب

الإسكندرية: 4،475،444 ناخب

البحيرة: 4،388،114 ناخب

مرسى مطروح: 375،543 ناخب

وتستمر عمليات الاقتراع حتى الساعة التاسعة مساء اليوم، على أن تستكمل غدًا الثلاثاء في المحافظات ذاتها ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.