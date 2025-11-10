نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يستقبل قيادات كبريات شركات التعهيد العالمية لبحث توسعات استثمارية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، رؤساء وقيادات 52 من كبريات الشركات المصرية والعالمية العاملة في صناعة التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وذلك على هامش مشاركتهم في أعمال القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تستضيفها مصر يومي 9 و10 نوفمبر 2025، في حدث يُعد الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وجاء اللقاء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار دعم الدولة للتوسع في صناعة التعهيد التي تشهد نموًا متسارعًا داخل مصر، وتعزيز موقعها كمركز إقليمي وعالمي لخدمات الأعمال العابرة للحدود.

تأكيد رئاسي على دعم الدولة لصناعة التعهيد

أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز قدراتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم الجهود الهادفة لتوطين صناعة التعهيد وزيادة صادرات الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى ما تتمتع به مصر من عوامل جذب قوية تشمل:

الكوادر البشرية المؤهلة

الموقع الجغرافي الفريد

البنية التكنولوجية المطورة

الحوافز الاستثمارية المخصصة لقطاع التعهيد

وشدد الرئيس على أن الدولة مستمرة في تطوير البنية الرقمية والتوسع في إنشاء مراكز البيانات، بما يضمن توفير بيئة عمل عالمية المستوى للشركات الراغبة في الاستثمار والتوسع داخل مصر.

مشاركة واسعة من الشركات العالمية

شهد اللقاء حضور قيادات شركات كبرى تعمل في مجالات:

مراكز الخدمات المشتركة

التعهيد الصوتي وغير الصوتي

الذكاء الاصطناعي

خدمات الدعم التقني

تطوير البرمجيات

التحول الرقمي

ويمثل حضور هذا العدد الكبير من الشركات العالمية رسالة ثقة واضحة في السوق المصرية، واستمرارًا للتوسع الذي حققته مصر خلال السنوات الأخيرة في جذب وظائف وخدمات التعهيد من كبرى المؤسسات الدولية.

القمة العالمية للتعهيد.. منصة عالمية لاستعراض فرص الاستثمار

القمة العالمية لصناعة التعهيد، التي تُعقد في القاهرة، تُعد إحدى أهم الفعاليات الدولية للقطاع، حيث توفر منصة لعرض:

الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية

الشراكات الممكنة بين الشركات العالمية والمحلية

التحولات الرقمية في قطاع الخدمات العابرة للحدود

خطط دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا

وتأتي استضافة مصر للقمة تأكيدًا لمكانتها المتصاعدة في هذا المجال، واعتبارها واحدة من أسرع الدول نموًا في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد على مستوى العالم وفق تقارير دولية.

دعم حكومي للتوسع في التوظيف والصادرات الرقمية

يعكس حضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الاتصالات اهتمام الدولة بدعم قطاع التعهيد الذي يسهم بشكل مباشر في:

خلق فرص عمل للشباب

زيادة عائدات Egypt Digital Exports

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا

دعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة

وتعمل وزارة الاتصالات على تنفيذ خطة طموحة لزيادة حجم صادرات التعهيد، ورفع عدد العاملين في القطاع من خلال التدريب المتخصص وتنمية المهارات الرقمية.