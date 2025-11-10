نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: التزام ثابت بتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للشركات العالمية في قطاع التعهيد والتكنولوجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، رؤساء وقيادات 52 من كبريات الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال صناعة التعهيد وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك على هامش مشاركتهم في فعاليات القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تستضيفها مصر يومي 9 و10 نوفمبر 2025.

وحضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار متابعة الدولة للجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي.

ترحيب رئاسي برسائل قوية.. مصر مركز إقليمي لصناعة التعهيد

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس السيسي استهل اللقاء بترحيب واسع بقيادات الشركات العالمية المشاركة، موجها الشكر لهم على ثقتهم في السوق المصرية، والتي ظهرت بوضوح خلال توقيع 55 اتفاقية جديدة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس، تهدف لإضافة 75 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة داخل السوق المصرية في مجال التعهيد وخدمات التكنولوجيا.

وأكد الرئيس أن استضافة القاهرة لهذه القمة العالمية يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية، ويثبت نجاح جهودها في التوسع بقطاع تكنولوجيا المعلومات، بما يمهد الطريق لتعزيز موقع مصر كواحدة من أسرع الدول نموًا في مجال التعهيد والخدمات العابرة للحدود.

التزام رئاسي بتعزيز تنافسية مصر في الأسواق العالمية

وشدد الرئيس السيسي خلال اللقاء على التزام مصر الراسخ بدعم الشركات العالمية وتشجيع توسعها داخل مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على:

تطوير البنية التحتية الرقمية

إنشاء مراكز بيانات متقدمة

التوسع في المناطق التكنولوجية

تعزيز المهارات الرقمية للشباب

تقديم حوافز استثمارية تنافسية للشركات العالمية

وأوضح الرئيس أن مصر تمتلك مزايا تنافسية متقدمة تجعلها وجهة مثالية لصناعة التعهيد، من بينها الموقع الاستراتيجي الرابط بين ثلاث قارات، والقوى البشرية الشابة ذات المهارات العالية، وتوافر برامج تدريبية متطورة، فضلًا عن الاستقرار السياسي والتنظيمي الذي يشجع الاستثمار طويل المدى.

55 اتفاقية جديدة تدفع 75 ألف فرصة عمل.. انعكاس للثقة الدولية

وأكد السفير محمد الشناوي أن عدد الاتفاقيات التي تم توقيعها يعكس مدى قوة قطاع التعهيد المصري، الذي يشهد توسعات غير مسبوقة من كبرى الشركات العالمية، مشددًا على أن الزيادة المتوقعة في فرص العمل خلال السنوات المقبلة تمثل دفعة قوية لسوق العمل المصري، وتؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن القمة العالمية لصناعة التعهيد تُعد منصة مهمة للتواصل بين الشركات العالمية والحكومة المصرية، حيث تستعرض مصر رؤيتها في تعزيز الاقتصاد الرقمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

رؤية مصر 2030 والتحول الرقمي

كما أكد الرئيس السيسي أن ما تشهده مصر من تطور في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ينسجم مع رؤية مصر 2030، التي تعتمد التحول الرقمي ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، وتستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإبداع والابتكار الرقمي.

وأشار الرئيس إلى أن الدولة مستمرة في دعم المشروعات التي توسع من قدرات الشباب، سواء عبر التدريب أو برامج بناء القدرات، أو عبر فرص التشغيل في الوظائف الرقمية الحديثة التي تتطلب مهارات لغة وتقنية متقدمة.

مجالات التعهيد التي تجذب الشركات العالمية إلى مصر

شملت الشركات الحاضرة قطاعات متنوعة مثل:

مراكز الاتصال

خدمات البرمجيات

مراكز الخدمات المشتركة

خدمات الذكاء الاصطناعي

الدعم الفني

إدارة الموارد البشرية الرقمية

خدمات المحتوى

وأكد الرئيس أن مصر تركز خلال المرحلة المقبلة على جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، والخدمات الرقمية المتقدمة.