عاجل- السيسي: استراتيجية وطنية رقمية لتحويل قطاع الاتصالات من خدمي إلى إنتاجي لتعزيز الاقتصاد وفرص العمل

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، رؤساء وقيادات 52 من كبريات الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال صناعة التعهيد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك على هامش مشاركتهم في فعاليات القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تستضيفها مصر يومي 9 و10 نوفمبر 2025.

وحضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار متابعة الدولة لتطورات قطاع الاتصالات وخطط التوسع في الاستثمار الرقمي.

ترحيب رئاسي وتأكيد على الثقة الدولية في الاقتصاد المصري

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي استهل اللقاء بترحيب واسع بوفود الشركات المشاركة، مؤكدًا تقديره لثقتهم في السوق المصرية، والتي ظهرت في توقيع 55 اتفاقية جديدة أمس مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف توفير 75 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن استضافة القاهرة لهذه القمة الدولية يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على قيادة صناعة التكنولوجيا في المنطقة، وفي قدرتها على توفير بيئة استثمارية تنافسية ومستقرة وجاذبة لأكبر الشركات العالمية.

استراتيجية وطنية رقمية لتحويل قطاع الاتصالات إلى قطاع إنتاجي

وخلال اللقاء، أكد الرئيس السيسي أن الدولة وضعت استراتيجية وطنية رقمية متكاملة تستهدف تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من كونه قطاعًا خدميًا بحتًا إلى قطاع خدمي إنتاجي، يسهم بفاعلية في:

توفير فرص عمل نوعية للشباب

زيادة الصادرات الرقمية

رفع مساهمة القطاع في الناتج القومي

دعم النمو الاقتصادي المستدام

تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة

وشدد الرئيس على أن هذه الاستراتيجية جاءت وفق مستهدفات واضحة تم وضعها وتنفيذها بدقة لضمان تحقيق نتائج مباشرة، سواء على مستوى فرص العمل أو جذب الاستثمارات الأجنبية أو دعم الشركات المحلية.

مزايا تنافسية تدعم مصر كمركز عالمي لصناعة التعهيد

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تمتلك حزمة واسعة من المزايا التنافسية التي تجعلها واحدة من أهم الوجهات العالمية في مجال صناعة التعهيد والخدمات العابرة للحدود، من أبرزها:

بنية تحتية رقمية مطورة

مناطق تكنولوجية منتشرة في المحافظات

كوادر بشرية شابة تتقن اللغات والمهارات التقنية

موقع جغرافي يربط بين الشرق والغرب

استقرار تنظيمي وسياسي قادر على جذب الشركات الدولية

وأضاف الرئيس أن الدولة توسعت في برامج تدريب الشباب وتأهيلهم للعمل في المجالات الرقمية الحديثة، بما يتماشى مع التوسع الكبير في سوق التعهيد.

توسع استثماري عالمي في قطاع التكنولوجيا المصري

وأكد المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضًا آفاق توسيع التعاون مع الشركات العالمية في عدة مجالات أبرزها:

الذكاء الاصطناعي

خدمات الحوسبة السحابية

الأمن السيبراني

تطوير البرمجيات

الخدمات الرقمية المتقدمة

وأشار إلى أن توقيع 55 اتفاقية جديدة يُعد مؤشرًا قويًا على ثقة الشركات العالمية في مستقبل قطاع الاتصالات المصري، ويبرهن على قدرة مصر على قيادة المنطقة في صناعة الخدمات الرقمية.

دعم حكومي متواصل لضمان استدامة التطور الرقمي

وشدد الرئيس السيسي على استمرار الدولة في:

تطوير البنية الرقمية

زيادة سعة الإنترنت الدولية

توسيع نطاق المناطق التكنولوجية

تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال

دعم الشركات الناشئة

تشجيع الاستثمار طويل الأمد في التكنولوجيا

وأكد الرئيس أن الهدف الرئيسي هو تحويل مصر إلى مركز عالمي للتعهيد والتقنيات الرقمية، وخلق بيئة أعمال تواكب التطور العالمي وتستجيب لاحتياجات الشركات الدولية.