أخبار مصرية

حماس: التزمنا التزاما كاملا وبحسن نية بتنفيذ اتفاق غزة وسلمنا 20 محتجزا

0 نشر
0 تبليغ

حماس: التزمنا التزاما كاملا وبحسن نية بتنفيذ اتفاق غزة وسلمنا 20 محتجزا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 04:29 مساءً - قالت حركة حماس: التزمنا التزاما كاملا ودقيقا وبحسن نية بتنفيذ اتفاق غزة وسلمنا 20 محتجزا خلال 72 ساعة من بدء التنفيذ، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

 

وأضافت حماس: "ندعو إلى مواصلة العمل للضغط على الاحتلال وإلزامه بوقف تجاوزاته وخروقاته لاتفاق غزة"، متابعة: "الاحتلال يواصل نسف المنازل الواقعة داخل المناطق التي يسيطر عليها خارج الخط الأصفر".

 

وأشارت إلى أن الاحتلال لم يلتزم بخط الانسحاب المتفق عليه في المرحلة الأولى بل يعمل على تجاوز الخط الأصفر بمساحة 33 كيلومترا مربعا، وأن انتهاكات الاحتلال تشمل السيطرة النارية ضمن مسافات تتراوح بين 400 و1050 مترا داخل الخط الأصفر وتوغل آلياته العسكرية.

 

وطالبت حماس بإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات والوقود وفق ما نص عليه اتفاق غزة ومنع تقليصها أو عرقلتها.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا