نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تكرّم فرق العمل المشاركة في الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كرّمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق العمل من الإدارات المركزية والفرق الميدانية والرائدات المجتمعيات المشاركات في تنفيذ الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات على مستوى الجمهورية، تقديرًا لجهودهم في إنجاز واحد من أكبر الأعمال الميدانية في قطاع الطفولة المبكرة.

وأعلنت وزيرة التضامن أن أعمال الحصر تمت ميدانيًا خلال 118 يومًا في الفترة من 29 يونيو حتى 23 أكتوبر 2025، وأسفرت نتائجه عن تسجيل 48،225 حضّانة على مستوى الجمهورية، تضم 133،375 فصلًا، فيما بلغ عدد العاملين والعاملات في هذا القطاع 254،322.

وأضافت أن عدد الأطفال الملتحقين فعليًا بالحضانات بلغ 1،764،881 طفلًا، بنسبة تغطية 17.3%، بينما بلغت نسبة الإشغال في الحضانات القائمة 61%. كما شاركت 1000 رائدة اجتماعية في تنفيذ أعمال الحصر في 27 مديرية.

وأشارت الوزيرة إلى أن نسبة الأطفال الملتحقين بالحضانات في الفئة العمرية من "2 إلى 4 سنوات" وصلت إلى 31%، وهو ما يعكس تزايد الإقبال على خدمات الطفولة المبكرة.

وجاء إقليم الدلتا على رأس نتائج الحصر بنسبة 42% بعدد 20،079 حضانة، يليه إقليم الصعيد بنسبة 30% بعدد 14،362 حضانة، ثم إقليم القاهرة الكبرى بنسبة 23% بعدد 11،246 حضانة، بينما سجل إقليم القناة نسبة 3% (1،621 حضانة)، وإقليم الحدود نسبة 2% فقط (917 حضانة).

