عاجل- رئيس الوزراء يشهد الإطلاق التجريبي لخدمات المصريين بالخارج ويؤكد على تطوير المهارات الرقمية للشباب

أحمد جودة - القاهرة - الإطلاق التجريبي لخدمات المصريين في الخارج

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإطلاق التجريبي لعدد من الخدمات الرقمية للمصريين في الخارج على منصة "مصر الرقمية"، والتي تشمل استخراج الوثائق المصدقة من وزارة الخارجية مثل شهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة. وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الخدمات تأتي ضمن حزم رقمية حصرية تضم 45 خدمة في المرحلة الأولى، وسيتم قريبًا إطلاق خدمة "بطاقتي الرقمية" للتحقق من الهوية عن بعد، لتسهيل تقديم الخدمات للمصريين بالخارج بشكل آمن وسريع.

تعزيز المهارات الرقمية للشباب

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، أن الوزارة تعمل على تنمية المهارات الرقمية للشباب من خلال مجموعة من المبادرات والمنصات التعليمية، مثل مسابقة DIGITOPIA ومنصة "مهارة-تك" للتدريب عن بُعد، والتي استفاد منها نحو 285 ألف متدرب. وتشمل هذه البرامج تطوير مهارات البرمجة، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والفنون الرقمية، بهدف إعداد كوادر رقمية قادرة على مواكبة الثورة التكنولوجية ودعم سوق العمل.

جامعة مصر للمعلوماتية والمشروعات الابتكارية

أشار الوزير إلى إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي قامت بتخريج أول دفعة من كلياتها المتخصصة في علوم الحاسب وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية والتصميم. كما تعمل الجامعة على تنفيذ مشروعات ابتكارية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة تشمل الزراعة والصحة والتعليم، بما يعزز من فرص الابتكار ويخلق بيئة تعليمية ومهنية متقدمة للشباب.