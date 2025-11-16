نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم أنوسه كوته في الدورة الـ15 من مهرجان إيجي فاشون 20 نوفمبر الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان إيجي فاشون عن تكريم مدربة الأسود العالمية أنوسه كَوته ضمن قائمة المكرمين في الدورة الــ 15 من المهرجان، والتي ستُقام يوم 20 نوفمبر الجاري، في إطار الاحتفاء بعدد من الشخصيات المؤثرة في مجالات الفن والموضة والجمال، منهم المطربة سمية درويش، الفنانة بسنت النبراوي، المطربة الإماراتية كامليا ورد، الإعلامية كوثر عياش، مصممة الازياء خلود سليمان، رجل الأعمال هاني الشيخ، خبير الدهب فهد مبارك باقطيان، سفيرة التاروت بالعالم العربي الشيخة العراقيه إم عبد الله الشمري، الإعلامي احمد عبد العزيز، مصممة الازياء شيماء هاني.



كما أعلنت إدارة المهرجان عن المشاركين من مصممين الأزياء، مصممة الازياء السعوديه نجلاء الحيدري، مصممة الازياء وخبيرة التجميل الفلسطينيه نسرين ابوعوف، مصممة الازياء الجزائريه شيرين خنفري، مصممة الازياء اليمنيه سهاد المريسي، الازياء الاماراتيه مروه غسان.

أحمد العزبي نقدم الجديد في إيجي فاشون

يواصل الأستاذ أحمد العزبي، رئيس مهرجان إيجي فاشون، التزامه بتقديم كل ما هو جديد ومميز في كل دورة من دورات المهرجان، مؤكدًا حرصه الدائم على تطوير الرؤية الفنية والموضوية للمهرجان بما يواكب التطورات في عالم الأزياء محليًا وعربيًا.



تصريحات أحمد العزبي

وقال العزبي في تصريحات صحفية "نحن في كل موسم نحرص على تقديم محتوى متجدد وغير تقليدي، سواء من خلال استضافة نخبة من أفضل مصممي الأزياء في الوطن العربي، أو من خلال تسليط الضوء على اتجاهات الموضة الحديثة التي تواكب الذوق العام وتُبرز الهوية الثقافية."

وأضاف العزبي "نسعى دائمًا لتقديم الأفضل في عالم الموضة والأزياء، ونعمل على إبراز أفضل مصممي الأزياء في الوطن العربي، بالإضافة إلى تكريم رموز الفن الذين ساهموا في إثراء الساحة الفنية."

وأشار العزبي مهرجان إيجي فاشون الدولي يُعنى بمجال الموضة، الجمال، التصميم، الأزياء، ويضم عادة فعاليات فنية وتكريمات لوجوه بارزة في الفن والإعلام والتجميل والأزياء.

ويُعد إيجي فاشون من أبرز المهرجانات المتخصصة في عرض الأزياء وفنون التجميل، ويجمع في دوراته بين الفن والموضة، مقدمًا منصة هامة للمصممين والمبدعين للتألق والظهور الإعلامي.

في الدورات السابقة، كان يُكرَّم عدد من نجوم الفن والإعلام ومصممي الأزياء وخبراء التجميل، ضمن “حفل التكريم” الذي يُعقد كجزء من المهرجان.

ومن المنتظر أن تشهد الدورة الجديدة مشاركة واسعة من نجوم الفن والإعلام، إلى جانب نخبة من مصممي الأزياء العرب، وسط اهتمام متزايد من جمهور الموضة والمهتمين بصناعة الجمال في مصر والعالم العربي.