بهاء نبيل يحصد المركز الأول في البلاي ستيشن بأوليمبياد الصحفيين

حصد الكاتب الصحفي بهاء نبيل المركز الأول في مسابقة البلاي ستيشن في أولمبياد الصحفيين وأسرهم التي نظمها الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بالتعاون مع نقابة الصحفيين – لجنة النشاط، برئاسة الكاتب الصحفي محمد يحيى، وكيل النقابة والمشرف على لجنة النشاط، وحرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي الحضور.

أبرز المشاركين في أوليمبياد الصحفيين

شارك في الحدث عدد من الاتحادات الرياضية، منها الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، الاتحاد المصري للبادل، الاتحاد المصري للدارتس، والاتحاد المصري للرياضة للجميع، بمشاركة نحو 1000 صحفي وأسرهم، بحضور الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين.

تضمنت الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية، منها كرة القدم، تنس الطاولة، ألعاب البلايستيشن، الدومينو، الدارتس، البادل، ومسابقة شد الحبل للفتيات، بما يعكس قدرة الفعالية على استيعاب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات.