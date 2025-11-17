أخبار مصرية

وزيرة التضامن الاجتماعي تختتم جولتها بالفيوم بزيارة دار أبو بكر الصديق للمسنين بالحادقة

اختتمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جولتها بمحافظة الفيوم بزيارة دار أبو بكر الصديق للمسنين بمنطقة الحادقة.

واطمأنت الوزيرة، يرافقها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على الخدمات المقدمة للنزلاء خلال لقاءهم بالدار، مؤكدة أهمية تلبية احتياجاتهم وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لضمان حياتهم الكريمة.

ورافق الوزيرة خلال الزيارة كل من:
الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي،
والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة،
والأستاذ رامي عباس استشاري الوزيرة للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض،
والدكتور وائل عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية،
والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات.
 

