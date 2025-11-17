نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يبحث مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي خطط دعم الابتكار وتطوير منظومة ريادة الأعمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها رئيس الحكومة للاستماع إلى رؤى الخبراء والمتخصصين حول الملفات ذات الأولوية، ودعم خطط الدولة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.

ويأتي هذا الاجتماع عقب لقاء مدبولي بأعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية صباح اليوم، ضمن نهج تتبعه الحكومة لتبادل وجهات النظر مع اللجان الاستشارية المختلفة، وتعزيز التكامل بين السياسات الحكومية والرؤى الفنية المتخصصة.

مدبولي: الاستفادة من الخبرات ضروري لصياغة السياسات وتطوير خطط المستقبل

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء حرصه الدائم على التواصل مع اللجان الاستشارية بمختلف تخصصاتها، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة عالميًا في مجالات الاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من خبرات أعضاء اللجنة، من أجل دعم سياسات التحول الرقمي، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتوفير بيئة محفزة للابتكار والاستثمار في الشركات الناشئة.

وأكد أن الآراء والمقترحات التي تُطرح خلال هذه الاجتماعات تدخل بشكل مباشر في عملية صياغة السياسات الحكومية، وتساعد في استشراف المستقبل ووضع خطط استراتيجية تتماشى مع التطورات الإقليمية والعالمية.

أهداف الاجتماع: تعزيز الابتكار ودعم منظومة ريادة الأعمال

ناقش اللقاء عددًا من المحاور المرتبطة بتنمية الاقتصاد الرقمي، من بينها:

تطوير البيئة التشريعية الداعمة للشركات الناشئة

تعزيز التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية

خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع التكنولوجيا

دعم رواد الأعمال وتوفير مسارات تمويل متنوعة

تعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص في مجالات الابتكار

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل على مبادرات تمكين الشباب، ورفع مهاراتهم الرقمية، باعتبارهم ركيزة أساسية لبناء اقتصاد رقمي متطور.

تكامل بين اللجان الاستشارية لدعم سياسات الدولة

وشدد رئيس الوزراء على أن وجود لجان استشارية متخصصة في الجوانب السياسية والاقتصادية والتكنولوجية يهدف إلى تحقيق تناغم في صنع القرار، ووضع رؤية موحدة تعزز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.