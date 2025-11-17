عاجل ـ غدًا.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن موعد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية

أحمد جودة - القاهرة - الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن موعد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات دعوتها الرسمية لجميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، إضافة إلى السادة الصحفيين والإعلاميين، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر عقده غدًا الثلاثاء لعرض وإعلان نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

تفاصيل المؤتمر الصحفي

أوضحت الهيئة أن المؤتمر سيُعقد في مسرح التليفزيون المصري – ماسبيرو، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2025، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، حيث سيتم خلاله استعراض النتائج النهائية للجولة الأولى وفقًا لما ورد إلى الهيئة من اللجان العامة والفرعية بعد المراجعة والتدقيق.

دعوة الهيئة لوسائل الإعلام

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تقديرها البالغ لدور وسائل الإعلام في متابعة العملية الانتخابية، مشددة على أهمية حضور ممثلي الصحف والقنوات لتحري الدقة ونقل الصورة الكاملة للرأي العام. كما وجهت الهيئة الشكر لجميع وسائل الإعلام على التعاون والمتابعة المستمرة لفعاليات الانتخابات.

أهمية المؤتمر في متابعة سير العملية الانتخابية

يأتي هذا المؤتمر استكمالًا لجهود الهيئة في ضمان الشفافية وإطلاع المواطنين على النتائج بشفافية تامة، بما يعزز الثقة في سير العملية الانتخابية ويضمن تقديم المعلومات الرسمية من مصدرها، وفقًا للقانون المنظم لعمل الهيئة.