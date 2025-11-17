عاجل- رئيس الوزراء يشيد بمواهب الشباب المصري في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا ويؤكد مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يشيد بمواهب الشباب المصري في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا ويؤكد مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي تفقد رئيس الوزراء لجناح الشباب المصري المبتكر

في مداخلة خلال جولته في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يعد من أهم القطاعات المستقبلية القادرة على تحقيق قيمة مضافة وإحداث نقلة نوعية وخلق فرص عمل كبيرة للشباب.

حوار مع طفلة مصرية نموذج للابتكار

استمع رئيس الوزراء لتجربة طفلة مصرية تبلغ من العمر 11 عامًا، شاركت في المنتدى الأفرو آسيوي للابتكار والتكنولوجيا 2025، حيث تعلمت كيفية إعداد قصة قصيرة باستخدام الأنيميشن ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي فيها. وتأهلت الطفلة لتمثيل مصر في دولة ماليزيا، وحصلت على المركز الأول، وهو ما أثار إعجاب الدكتور مدبولي الذي وصف هذا الإنجاز بالمشهد المشرف والمفرح.

الذكاء الاصطناعي فرصة للشباب المصري على المستوى العالمي

أوضح رئيس الوزراء أن رؤية مثل هذه النماذج من الشباب المصري الذين يبدأون مسيرتهم في الشركات الدولية تمنح الأمل في مستقبل الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تمثل فرصًا حقيقية تتيح للشباب المصري تحقيق مكانة بارزة ليس فقط على مستوى الدولة، بل على المستوى العالمي أيضًا، مؤكدًا أن هذا القطاع هو بالفعل قطاع المستقبل.