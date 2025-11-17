نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يستعرض قصص نجاح خريجي مبادرات وزارة الاتصالات والشركات الناشئة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مناقشات رئيس الوزراء مع خريجي المبادرات والشركات الناشئة

على هامش معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من خريجي مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأصحاب الشركات الناشئة حول مشروعاتهم، واستمع لقصص نجاحهم ومدى استفادتهم من تلك المبادرات، مؤكدًا الدور الحيوي لهذه المبادرات في تمكين الشباب وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل المحلي والعالمي.

نماذج نجاح ملموسة من خريجي المبادرات

تحدث أحد خريجي منحة مبادرة ITIDA Gigs عن تجربته بعد تخرجه من كلية الحاسبات والمعلومات دفعة 2025، مشيرًا إلى أن المبادرة مكنته من تنفيذ مهام مدفوعة على منصات العمل الحر، ما أسهم في تحقيق دخل تجاوز 1000 دولار خلال فترة قصيرة، ليصبح مثالًا حيًا على تحويل المواهب الشابة إلى محترفين قادرين على المنافسة عالميًا.

كما استعرض مؤسسو شركة ناشئة متخصصة في التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية نجاحهم بعد انضمامهم إلى حاضنة مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" فرع بنها، حيث حصلوا على تمويل واستثمار إجمالي بقيمة 310،000 دولار، شمل مساهمات رأس المال التأسيسي ودعم برنامج الاحتضان واستثمارًا خارجيًا من مجموعة سعودية بقيمة 87،000 دولار.

وتحدث مؤسس شركة ناشئة مصرية متخصصة في الأمن السيبراني وحلول الكشف التزييف العميق للمحتوى الصوتي، والحاصلة على دعم من مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل، حيث استفاد من احتضان برنامج المدن الذكية، بالإضافة إلى جولة استثمارية مباشرة من شركة بلاج اند بلاي العالمية.

نجاحات خريجي الجامعات المصرية والدولية

استعرض الدكتور مدبولي تجربة أحد خريجي كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة مصر للمعلوماتية الحاصل على شهادة مزدوجة من جامعة "مينيسوتا" الأمريكية، والذي يعمل حاليًا مهندس ذكاء اصطناعي في إحدى الشركات العربية المستثمرة في مصر، إلى جانب تجربة طالبة كلية الهندسة بالجامعة نفسها التي تخصصت في هندسة الإلكترونيات والاتصالات ودرست جزءًا من دراستها بجامعة "بوردو" الأمريكية، حيث أحرزت تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وتعمل حاليًا في إحدى الشركات السويسرية العالمية المستثمرة في مصر.

كما استمعت الجولة إلى نماذج من خريجي البرنامج التدريبي "القانون والتكنولوجيا" Tech Law، الذي يهدف لإعداد جيل من القضاة والمحامين المؤهلين لعصر التحول الرقمي، حيث قدمت إحدى الخريجات شرحًا لتجربتها في الجمع بين القانون والتكنولوجيا والفرص التدريبية التي أتاحها المعهد، بما في ذلك الوصول للنسخة الإلكترونية من البرنامج عبر منصة مهارة-تك.

برامج تدريبية ومسابقات مبتكرة

تم استعراض نماذج من خريجي برامج المعهد القومي للاتصالات التي تجمع بين التدريب العملي والاختبارات العالمية والدعم الفني، بما يؤهلهم للالتحاق بسوق العمل محليًا وإقليميًا والمشاركة في مسابقات دولية. كما تم عرض نماذج من الفائزين في مسابقة ديجيوتوبيا DIGITOPIA، والتي استقطبت أكثر من 4660 فكرة من متسابقين من الصف الرابع ابتدائي وحتى 35 عامًا، وتأهل 72 فريقًا للمرحلة النهائية، حيث يحصل الفائزون على جوائز مالية وعينية كبيرة.

تمكين أجيال مصر الرقمية وبراعم المستقبل

كما تم استعراض نماذج من خريجي مبادرات "أجيال مصر الرقمية" و"أشبال مصر الرقمية"، حيث عرضت إحدى الطالبات مشروع سوار ذكي يعتمد على تقنيات الأنظمة المدمجة والفنون الرقمية، بينما تحدث أحد طلاب الصف الرابع الابتدائي عن المهارات التكنولوجية التي اكتسبها والتي أهلته للمشاركة في مسابقات دولية.

وأشار أحد خريجي الدفعة الأولى لمبادرة "رواد مصر الرقمية" إلى أن الالتحاق بالمبادرة شكل نقطة تحول في مسيرته المهنية، مما أتاح له تأسيس شركة ناشئة في محافظة سوهاج تقدم برامج تدريبية في البرمجة والإدارة وريادة الأعمال، لنشر التعليم التكنولوجي وتمكين الشباب في الصعيد.

كما استعرض أحد خريجي مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية خبراته العملية والمهارات التي اكتسبها، والتي مكنته من تأسيس شركته الناشئة لتقديم حلول تقنية وخدمات تكنولوجيا المعلومات المبتكرة، بما في ذلك تطبيقات الموبايل، وتطوير المواقع، وحلول الأمن السيبراني للشركات.