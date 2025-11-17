نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يطلع على مشروعات التحول الرقمي وخدمات الحكومة الرقمية خلال معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يطلع على مشروعات التحول الرقمي وخدمات الحكومة الرقمية خلال معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

خلال فعاليات النسخة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعرض تقديمي حول مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال التحول الرقمي، عقب افتتاحه المعرض الذي يُعقد تحت شعار (AI Everywhere.. الذكاء الاصطناعي في كل مكان).

نمو منصة "مصر الرقمية" وتوسيع الخدمات

أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إلى أن منصة "مصر الرقمية" شهدت نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث ارتفع عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى أكثر من 200 خدمة، وبلغ عدد المستخدمين 10.4 مليون مستخدم بزيادة 28% مقارنة بعام 2024. كما تضاعف عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة بنسبة 300% ليصل إلى 23.8 مليون معاملة، وزادت حزم الخدمات المقدمة بنسبة 64% لتصل إلى 23 حزمة، مع إطلاق 16 تطبيقا للموبايل على نظامي iOS وAndroid بنسبة زيادة 400%.

أبرز الخدمات الرقمية الجديدة والمستحدثة

تضمن العرض أبرز الخدمات الأكثر استخدامًا عبر المنصة، مثل الاستعلام عن الرقم التأميني والمدد التأمينية، دفع مخالفات رخص المركبات، إصدار شهادة براءة الذمة، طلب مستخرج سجل تجاري، الاستعلام عن صرف التموين، حجز مواعيد بمكاتب التوثيق، إقامة دعاوى مدنية، وإصدار صحيفة حالة جنائية مميكنة. كما تم استعراض الخدمات الجديدة مثل الاستعلام الائتماني، وخدمات المصريين بالخارج، واستمارة السكن البديل، والاستعلام عن أرقام الجلوس للثانوية العامة والدبلومات، وإعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي، واستخراج بدل لشهادة القيد والتحقق من صحتها.

خدمات المصريين بالخارج والتقاضي الإلكتروني

تم تسليط الضوء على الإطلاق التجريبي لخدمات المصريين بالخارج، الذي يشمل استخراج مستندات مسبقة الإصدار مع تصديق القنصلية، وتوصيلها إلى دبي وأبو ظبي. كما تم عرض نظام التقاضي الإلكتروني الذي تم تعميمه في المحاكم الجنائية، ودمج نظام تحويل الصوت إلى نص، مع تطبيقات تمديد الحبس الاحتياطي والتقاضي عن بُعد، بما يوفر أعلى درجات السهولة والخصوصية، وذلك عبر مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة.

منصات وخدمات رقمية متقدمة

تطرق العرض إلى منصة "الخطاب الديني" بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ومنصة "التصدير العقاري" بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة الرقابة الإدارية لتسهيل تصدير العقارات للمصريين في الخارج والأجانب. كما تم استعراض جهود مركز الابتكار التطبيقي في تطوير تكنولوجيات معالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتطبيقات متعددة مثل القضاء ومراكز الاتصال ومعالجة الوثائق الحكومية، مع تحقيق دقة قياسية عالمية في التعرف على الكلام والتحويل بين النص والكلام والترجمة الآلية.

دور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم ريادة الأعمال

استمع رئيس الوزراء إلى شرح المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، حول جهود الهيئة في بناء منظومة ريادة أعمال قائمة على الابتكار التكنولوجي، من خلال دعم الشركات الناشئة ماليًا وفنيًا، وتسهيل وصولها إلى شبكات المستثمرين والأسواق، وتعزيز قدرتها على تطوير منتجات وخدمات رقمية منافسة إقليميًا وعالميًا، إلى جانب دور مراكز إبداع مصر الرقمية في المحافظات في تأهيل رواد الأعمال وتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة.

تمكين الشباب والفتيات من العمل الحر والفرص الرقمية

أوضح المهندس أحمد الظاهر أن الهيئة تعمل على تمكين المهنيين المستقلين من الشباب وخريجي المبادرات التدريبية عبر برامج مثل ITIDA Gigs، الذي نجح في جذب نحو 19 ألف شاب وشابة من 27 محافظة، وأتم أكثر من 10،800 مشارك البرنامج بنجاح، وحققوا أكثر من 4300 مهمة عمل بقيمة إجمالية تقارب 1.5 مليون دولار، محققين عائد استثماري يصل إلى 400%، مع توفير فرص متساوية للفتيات ودعم وصول الفرص الرقمية للشباب في جميع المحافظات دون استثناء.