نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول الملف السياسي لاتحاد المواطن بالخارج: بيان الرئيس يعيد الانضباط للانتخابات في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نصر مطر، مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، إن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء لترسيخ الثقة في العملية الانتخابية، مؤكّدًا أن إرادة الشعب هي الركيزة الأساسية للدولة، وأن حماية النزاهة مسؤولية لا تحتمل التساهل.

وأضاف أن البيان وضع إطارًا واضحًا لإعادة الانضباط للمشهد الانتخابي وضمان منافسة عادلة تعبّر نتائجها عن إرادة المواطنين دون تأثير أو انحراف.

وأشار إلى تأكيد الرئيس أن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر ستخضع للفحص الدقيق من الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتها الجهة القانونية المختصة بالنظر في الطعون، بما يعزز الشفافية ويؤكد احترام المؤسسات الدستورية.

ولفت إلى تشديد الرئيس على أن صوت المواطن هو المعيار الحاكم، وأن حصول مندوبي المرشحين على نسخ رسمية من كشوف الفرز يمثل خطوة أساسية لمنع أي لبس وترسيخ الثقة في النتائج.

كما نوّه إلى استعداد الدولة لإعادة الانتخابات في أي دائرة يتعذر فيها التحقق من الإرادة الحقيقية للناخبين، باعتبار ذلك ضمانة لحماية النزاهة ومسار ديمقراطي أكثر صرامة.

وأضاف أن البيان شدد على ضرورة إعلان الإجراءات المتخذة بحق مخالفات الدعاية، تأكيدًا لمبدأ العلانية والمحاسبة. وأوضح مطر أن الجاليات المصرية بالخارج رحبت بالبيان لما يعكسه من التزام بحماية حق المواطن في اختيار ممثليه بحرية.

واختتم بأن الرسالة واضحة: مصر تتجه نحو انتخابات أكثر شفافية وعدالة، وأن الشرعية تُبنى فقط على احترام صوت المواطن وإرادته.