نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يستقبل الدارسين الأجانب فى وفد كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، الدارسين الأجانب فى وفد كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

أعرب وزير الخارجية عن الاعتزاز بمشاركة الضباط والخبراء من الدول الصديقة العربية والأفريقية والآسيوية والاوروبية في دورة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، في انعكاس للثقة التي توليها الدول المختلفة لمصر ومؤسساتها الوطنية وبرامجها المختلفة.

وقد تناول الوزير عبد العاطي محددات السياسة الخارجية المصري، مشيرا إلى تبني مصر سياسة نشطة تستند إلى مبادئ وقيم راسخة تهدف إلى دعم السلام وتسوية المنازعات بالطرق السلمية وعبر الوساطة، مشيرًا إلى الجهود التى تبذلها مصر لاعادة الإعمار والتنمية في الدول المتأثرة بالنزاعات خاصة في إفريقيا.

كما تطرق وزير الخارجية إلى رؤية مصر لتسوية النزاعات الإقليمية والدولية والتي ترتكز على احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، ومكافحة الإرهاب والتطرف.

كما استعرض الدور الوطني البارز الذي تضطلع به القوات المسلحة المصرية وما تمثله من ركيزة أساسية لدعم الامن والاستقرار في المنطقة والدفاع عن الحدود المصرية فى ظل التحديات الجيوسياسية الاستثنائية بالغة التعقيد.

وفي السياق الإقليمي، استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصرى من التطورات فى غزة، مستعرضا موقف مصر من الترتيبات الأمنية والمرحلة الانتقالية، وما تقوم به مصر على صعيد الدعم الانسانى لسكان القطاع، فضلا عن التعافى المبكر واعادة الإعمار، مشددا على ضرورة ايجاد افق سياسى يسهم فى ممارسة الشعب الفلسطينى حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

على صعيد آخر، شدد وزير الخارجية على الأهمية البالغة التي توليها مصر لدعم السودان الشقيق من أجل استعادة الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة، فضلا عن دعم مصر الثابت لليبيا ومؤسساتها الوطنية مؤكدًا أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من أراضيها.