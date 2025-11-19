نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الاتصالات تنفذ برامج تدريبية متخصصة في الأمن السيبراني على مستوى 14 محافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزارة الاتصالات تنفذ برامج تدريبية متخصصة في الأمن السيبراني على مستوى 14 محافظة

نفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"، برامج تدريبية متخصصة في مجال الأمن السيبراني على مستوى 14 محافظة في الجمهورية، ضمن جهودها لبناء كوادر وطنية مؤهلة لمواجهة تحديات الأمن السيبراني ودعم التحول الرقمي الآمن.

التعاون والشراكات في البرامج التدريبية

تم تنفيذ برامج الأكاديمية بالتعاون بين المعهد القومي للاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبالشراكة مع شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات (MCS) وعدد من الشركات الرائدة في قطاع الأمن السيبراني، من بينها Google Cloud Security، Palo Alto Networks، F5، Trellix، وCareer 180 للعمل الحر.

المسارات التدريبية ومخرجات الأكاديمية

تضمنت برامج الأكاديمية في دورتها لهذا العام مجموعة من المسارات التدريبية المتخصصة في المجالات التالية:

أساسيات ومهارات الأمن السيبراني.

حماية الخصوصية والتصدي للهجمات الإلكترونية.

التمهيد للحصول على شهادات دولية معتمدة من كبرى الشركات العالمية.

مهارات العمل الحر، لإعداد جيل جديد من الكوادر القادرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

تأتي هذه البرامج في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرامية إلى تمكين النشء والشباب، وتزويدهم بمهارات المستقبل في مجالات تكنولوجيا المعلومات، بما يعزز الأمن السيبراني ويدعم التحول الرقمي الآمن على مستوى الدولة.