بعد انقطاع شات جي بي تي و X.. كلاود فلير تكشف: خلل فنى خفي وراء العطل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 08:34 مساءً - انقطع صباح اليوم الثلاثاء جزء كبير من الإنترنت أو توقف عن العمل بشكل صحيح، بما في ذلك ChatGPT وClaude وSpotify وX وغيرها، وذلك بسبب انقطاع في البنية التحتية للإنترنت لدى عملاق كلاود فلير.

وأعلنت كلاود فلير في صفحة الحالة حوالي الساعة 8 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة أنها حددت المشكلات وتعمل على إصلاحها، بعد أقل من ساعتين، قالت كلاود فلير: "تم تطبيق إصلاح، ونعتقد أن المشكلة قد حُلّت الآن، نواصل مراقبة الأخطاء لضمان عودة جميع الخدمات إلى وضعها الطبيعي".

ما هو سبب عطل كلاود فلير؟

في الوقت نفسه تقريبًا، أوضح دان كنيتشت، كبير مسؤولي التكنولوجيا في كلاود فلير، أن خللًا خفيًا كان مسؤولًا عن ذلك في منشور اعتذاري على X، وباختصار، بدأ خلل كامن في إحدى الخدمات التي تدعم قدرتنا على تخفيف آثار برامج البوت بالتعطل بعد تغيير روتيني في التكوين أجريناه، أدى ذلك إلى تدهور واسع النطاق في شبكتنا وخدماتنا الأخرى. لم يكن هذا هجومًا،" كتب كنيتشت، في إشارة إلى خلل لم يُكتشف أثناء الاختبار ولم يُسبب أي عطل.

وأضاف كنيتشت أيضًا أن كلاود فلير قد خذلت عملاءها و"شبكة الإنترنت بشكل عام" بانقطاع الخدمة، ووعد بأن الشركة تعمل بالفعل على ضمان "عدم تكراره"، وأضاف كنيتشت: "أعلم أن الأمر تسبب في معاناة حقيقية اليوم"، ووعد بتقديم تحليل أكثر تفصيلًا لما حدث "خلال ساعات قليلة".

وذكرت الشركة منذ ذلك الحين في صفحة الحالة الخاصة بها أن بعض العملاء قد لا يزالون يواجهون مشاكل في تسجيل الدخول إلى لوحة معلومات كلاود فلير أو استخدامها، وقالت كلاود فلير إنها تعمل على حل هذه المشكلة، وتواصل مراقبة أي مشاكل أخرى.