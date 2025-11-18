دوت الخليج -

العراق إلى الملحق العالمي

حجز المنتخب العراقي بطاقة التأهل إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، عقب فوزه 2-1 على نظيره الإماراتي في إياب الملحق الآسيوي، مساء اليوم، على ملعب البصرة الدولي. العراق إلى الملحق العالميحجز المنتخب العراقي بطاقة التأهل إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، عقب فوزه 2-1 على نظيره الإماراتي في إياب الملحق الآسيوي، مساء اليوم، على ملعب البصرة الدولي. سجل البديل أمير العماري هدف التأهل في الدقيقة 90+17 من ركلة جزاء بعدما عادل البديل الآخر مهند علي "ميمي" (66) عقب تقدّم الإمارات عبر كايو لوكاس (52). وتعادل المنتخبان في لقاء الذهاب بهدف لكل منهما في أبوظبي، ليبلغ "أسود الرافدين" الملحق العالمي رسمياً، بجانب الكونغو الديمقراطية، ونيو كاليدونيا، وبوليفيا.

