هولندا وألمانيا إلى نهائيات كأس العالم
تأهّل المنتخبان الهولندي والألماني إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد تصدّرهما مجموعتيهما.
واكتسح المنتخب الهولندي نظيره الليتواني بنتيجة (4-0) في المباراة التي أُقيمت على ملعب يوهان كرويف أرينا، مساء الاثنين، ضمن مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وبهذا الفوز رفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة، ليضمن التأهّل إلى المونديال للمرة الـ12 في تاريخه.
وفي مباراة أخرى، حقّق منتخب ألمانيا فوزاً عريضاً على نظيره السلوفاكي بنتيجة (6-0)، ضمن مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ورفعت ألمانيا رصيدها إلى 15 نقطة في صدارة مجموعتها، ضامنةً التأهّل إلى المونديال للمرة الـ21 في تاريخها، فيما تجمّد رصيد سلوفاكيا عند 12 نقطة في المركز الثاني، ليضمن خوض الملحق الأوروبي.
