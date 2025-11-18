في مبارة حملت أبعادًا إنسانية .. منتخب فلسطين يتاأخر 2 -1 أمام كتالونيا بالشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 09:36 مساءً - خاض منتخب فلسطين اختبارًا وديًا خاصًا أمام منتخب كتالونيا على ملعب «مونتجويك» في برشلونة، وهي مواجهة حملت أبعادًا إنسانية تتجاوز حدود كرة القدم، وانتهى شوطها الأول بتقدم أصحاب الأرض 2–1.

الدباغ يقود الفدائي في ليلة رمزية

دخل المنتخب الفلسطيني اللقاء بقيادة عدي الدباغ، مهاجم الزمالك، في مواجهة تاريخية أمام كتالونيا، التي أعلنت مؤسساتها الرسمية أنّ المباراة ليست مجرد مناسبة رياضية، بل يوم للتضامن والأخوّة والسلام ودعم الشعب الفلسطيني.

وجاء تشكيل الفدائي على النحو التالي:

- حراسة المرمى: رامي حمادة

- خط الدفاع: أحمد طه – عميد محاجنة – ميلاد تيرمانيني

- الوسط: إيميليو سابا – حامد حمدان – أحمد القاق

- الهجوم: عدي الدباغ – مصطفى زيدان – زيد القنبر

كتالونيا ضد فلسطين مباراة من أجل غزة

الاتحاد الكتالوني لكرة القدم أكد في بيان رسمي أنّ اللقاء يُقام بشراكة واسعة مع مؤسسات إسبانية وفلسطينية، تحت شعار “كرة القدم جسر للتآخي”.

وأوضح البيان أنّ قناة 3Cat ستتولى نقل الحدث مباشرة، بينما تتراوح أسعار التذاكر بين 5 و15 يورو، على أن تُخصّص جميع العوائد لدعم سكان غزة الذين يواجهون آثار الحرب الإسرائيلية منذ العامين الماضيين.

ويأتي هذا الودية في إطار تحضيرات الفدائي للمواجهة الحاسمة أمام المنتخب الليبي في التصفيات المؤهلة لكأس العرب، والمقرّر إقامتها في قطر يوم 25 نوفمبر الجاري.

هانز فليك في المدرجات

وشهدت المدرجات تواجد المدرب الألماني الشهير هانزي فليك، في متابعة أثارت اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام، في ليلة خُصّصت لكرة القدم ورسائلها الإنسانية قبل نتائجها.