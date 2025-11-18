أسامة كمال: رسائل الرئيس السيسي عن العملية الانتخابية لحظة تاريخية فارقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 10:36 مساءً - أكد الإعلامى أسامة كمال، مقدم برنامج مساء dmc على قناة dmc، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من العملية الانتخابية كان شجاعًا وجريئًا، موضحًا أن ما قام به الرئيس يمثل وقفة نادرة فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر، بعد أن خرج ببيان رسمى على صفحته الشخصية يتحدث فيه عن أحداث بعض الدوائر الانتخابية.

رسائل رئاسية ولحظة تاريخية

وأضاف الإعلامى أسامة كمال أن الرسائل التى حملتها تدوينة الرئيس وقرارات اللجنة الانتخابية تشكل لحظة تاريخية فارقة، معتبرًا أنها درس مهم يؤكد ضرورة أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا، مشيرًا إلى أن هذه الرسائل سيكون لها تأثير كبير على الوعى العام وتعزيز الثقة فى نزاهة العملية الانتخابية.

الرئيس على دراية بممارسات غير سليمة

ولفت الإعلامى أسامة كمال إلى أن الرئيس السيسى يدرك جيدًا أن بعض المرشحين يعتمدون على ممارسات مثل الزيت والسكر لكسب أصوات الناخبين، مؤكدًا أنه عارف كويس إن ده بيحصل وإنه مضر، وأن تصريحات الرئيس تدعو إلى ضرورة التوعية بما يحدث والحفاظ على نزاهة الاستحقاقات الانتخابية.

وطلب الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي- من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التى تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلى الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتى أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات فى اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا فى دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا

وطلب الرئيس السيسى، أيضا من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات فى الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانونى، ولا تتكرر فى الجولات الانتخابية الباقية.