" ما قصّرتُ يومًا في حقّ أهلي" اللواء كمال الدالي ينسحب من جولة الإعادة ويستقيل من “الجبهة الوطنية”

أحمد جودة - القاهرة - جاء إعلان اللواء كمال الدالي انسحابه من جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب ليشكّل أحد أبرز التطورات في المشهد السياسي لدائرة الجيزة والدقي والعجوزة خلال الساعات الماضية.

"مراجعة شاملة للنفس"

الدالي أوضح في بيان صحفي أنه اتخذ قراره «بعد مراجعة شاملة للنفس وللمشهد العام»، مؤكّدًا أنه لم يقترف خطأ طوال رحلته الانتخابية، وأنه التزم القيم والمبادئ في كل خطوة من خطوات حملته.

وقال الدالي إنه فضّل أن يستمع لصوت العقل وأن يضع المصلحة العامة فوق أي طموح شخصي، مشيرًا إلى أن العمل العام بالنسبة له لم يكن يومًا وسيلة لتحقيق جاه أو مكسب، بل واجبًا ومسؤولية تجاه الأهالي الذين ارتبط معهم بعلاقة ثقة وشراكة طويلة.

وأضاف أنّه يعتز بكل لحظة قضاها بين أبناء دائرته، وبكل كلمة دعم تلقاها خلال حملته، مؤكدًا أنّه سيظل «بين الناس ولأجل الناس» مهما تغيّرت مواقع المسؤولية.

كما شدّد على أنّ تواصله مع الأهالي سيستمر، وأن انسحابه لا يعني غياب دوره المجتمعي، بل بداية مرحلة جديدة يكرّس فيها جهده لخدمة المواطنين بعيدًا عن المنافسة الانتخابية.

استقالة من الحزب

وفي خطوة متصلة، أعلن الدالي استقالته من حزب الجبهة الوطنية الذي شغل فيه منصب أمين الحزب بمحافظة الجيزة، موضحًا أنّ قراره يأتي اتساقًا مع قناعته بضرورة إعادة تقييم المسار السياسي الذي انتهجه خلال الفترة الماضية.

وقد أثار بيان الدالي ردود فعل واسعة، إذ عبّر عدد من المتابعين عن احترامهم لشفافيته ووضوحه، بينما رأى آخرون أن انسحابه يشكّل مفاجأة في ظل حضوره القوي خلال الجولة الأولى.

كما اعتبر مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح بابًا لإعادة ترتيب المشهد داخل الدائرة، خاصة مع اقتراب موعد جولة الإعادة.

وفي ختام بيانه، توجّه الدالي بالشكر لكل من دعمه ووقف إلى جانبه، قائلًا إن «الثقة التي منحها له الناس هي المكسب الحقيقي الذي لا يُقاس بمنصب».