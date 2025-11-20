وفاة والدة وزير التموين شريف فاروق.. والجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة بالتجمع

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 11:24 صباحاً - نعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ببالغ الحزن والأسى والدة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التي وافتها المنية صباح اليوم.

وتُقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة العصر بـ مسجد الشرطة بالتجمع الأول، على أن يُقام العزاء يوم السبت المقبل بمسجد المشير طنطاوي.

وتتقدم الوزارة بخالص العزاء والمواساة للوزير ولأسرة الفقيدة الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.