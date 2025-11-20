نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: لولا إرادة الرئيس السيسي لما تحقق إنجاز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الجديدة، أن إنجازات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لم تكن لتتحقق لولا الإرادة والمتابعة الحثيثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالجهود المشتركة والعمل الدؤوب الذي ساهم في تنفيذ هذا المشروع القومي الاستراتيجي.

إنجازات محطة الضبعة النووية

وأشار رئيس الوزراء إلى الخطوة الاستراتيجية المهمة التي شهدها مشروع محطة الضبعة النووية أمس، والمتمثلة في تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، بمشاركة الرئيس السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالعيد المصري الخامس للطاقة النووية.

كما تضمن الحدث توقيع أمر شراء الوقود النووي واتفاقية البرنامج الشامل للتعاون مع شركة "روساتوم" الروسية، في خطوة تعزز مكانة مصر في مجال الطاقة النووية السلمية. وأثنى مدبولي على جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية وشركة روساتوم وكل القائمين على المشروع.

تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وتحدث رئيس الوزراء عن افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، مشيرًا إلى أن المشروع واجه تحديات كبيرة في عام 2015، لكن الإرادة والعمل الجاد مكّنا الدولة من تحقيق الأهداف المرجوة.

الفعاليات والإنجازات الأخرى

كما استعرض مدبولي فعاليات الأسبوع الماضي، منها:

افتتاح معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، مؤكدًا على أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز نمو الاقتصاد المصري.

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، حيث أكد على أولوية الصحة العامة والتنمية البشرية ضمن رؤية مصر 2030.

تدشين مهرجان الفسطاط الشتوي الأول لعام 2025، الذي يُبرز تطوير القاهرة التاريخية وتحويلها إلى منطقة سياحية وثقافية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جميع هذه الإنجازات تعكس النهج المتكامل للدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مسار الجمهورية الجديدة.