المصريون في الرياض يتوجهون للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 نوفمبر 2025 10:28 صباحاً - شهدت اللجان الانتخابية بالقنصلية المصرية في الرياض بالمملكة العربية السعودية توافدًا ملحوظًا من أبناء الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي تُجرى على مستوى 13 محافظة داخل مصر.

وتزايدت أعداد الناخبين منذ الساعات الأولى لبدء عملية الاقتراع، حيث حرص المواطنون على المشاركة، في مشهد يعكس وعي المصريين في الخارج وحرصهم على دعم الاستحقاق الدستوري والمساهمة في رسم مستقبل العملية الديمقراطية.

وأكدت البعثات الدبلوماسية المصرية في المملكة استعدادها الكامل لاستقبال الناخبين، وتوفير كل سُبل التيسير والتنظيم لضمان سلاسة العملية الانتخابية، وسط التزام بالإجراءات التنظيمية والتعليمات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج علي مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين 21 و22 نوفمبر الجاري داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة، فيما ينطلق التصويت في الداخل في أيام 24 و25 نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة سيجري الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.

وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددى للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويعاونهم أمين أصلى أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية الذى يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية، وإذا وجد ناخبون فى جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفاً بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.