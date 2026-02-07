الرياض - كتبت رنا صلاح - أثارت تسجيلات صوتية مسرّبة جرى تداولها خلال الساعات الماضية عبر تطبيق "واتساب"، نُسبت إلى شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تضمنت إساءات وألفاظًا جارحة بحق الفنانة، ما فتح باب التساؤلات حول توقيت ظهور هذه التسريبات والجهة التي تقف خلف نشرها.

تسريبات والفاظ نابية .. أزمة جديدة تلاحق شيرين

وفي تعليق له على الواقعة، أوضح المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، أن شقيق الفنانة محمد عبد الوهاب ليس مسؤولًا عن تسريب تلك التسجيلات، مشيرًا إلى أن الشخص الذي قام بنشرها هو الشاب الذي كان يتولى إدارة حسابات شيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبيّن قنطوش أن هذا الشخص استولى على حسابات الفنانة، وصدر بحقه قرار من النيابة العامة صباح أمس بإحالته إلى المحاكمة العاجلة، بعد ثبوت محاولته تحقيق مكاسب مادية من وراء تلك الحسابات.

وأكد محامي شيرين عبد الوهاب أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق المتورطين في تسريب التسجيلات، مشددًا على أنه على دراية كاملة بهوية من يقف وراء هذه الواقعة، ومعتبرًا ما جرى سبًّا وقذفًا بحق موكلته، ومؤكدًا أن أي محاولة للإساءة إليها ستُقابل بالمحاسبة القانونية.

وفي سياق متصل، كان قنطوش قد أعلن في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق القائمين على بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرهم صورًا مسيئة للفنانة شيرين عبد الوهاب، ظهرت فيها بشكل غير لائق، ما تسبب في حالة استياء كبيرة لديها.

وأوضح قنطوش أن شيرين تمر بظروف نفسية صعبة، ازدادت حدتها بعد تداول تلك الصور، الأمر الذي دفعها إلى تكليف محاميها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مالكي هذه الصفحات، مؤكدًا أن نشر تلك الصور يمس بسمعتها الشخصية ويؤثر سلبًا على أسرتها، وهو ما جعل الفنانة تصرّ على ملاحقة المسيئين قانونيًا.