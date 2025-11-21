بدء مؤتمر غرفة عمليات الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 نوفمبر 2025 10:28 صباحاً - بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى يعقده القاضي أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج، وذلك لإطلاع الرأي العام على فتح لجان التصويت في الخارج باليوم الأول من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب.

ويُجري القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالا عبر الفيديوكونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وذلك لإطلاع الرأي العام على مستجدات التصويت في اليوم الأول من اقتراع المصريين في الخارج.

وتعد لجنة نيوزيلاندا أول لجنة بدأ التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث توافق الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة في نيوزيلاندا الساعة العاشر مساء أمس الخميس بتوقيت مصر لوجود فارق زمني بين البلدين بمقدار 11 ساعة، فيما ستكون لجنة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية أخر لجنة تفتح باب التصويت.

وتُجري عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.

ويصوت المصريون بالخارج بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا علي 141 مقعدًا، وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.