الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى انقطاع المياه عن عدد من المناطق الحيوية اليوم الجمعة، وذلك بدءًا من الساعة 11 مساءً الموافق 21 نوفمبر 2025، وحتى الساعة 7 صباح غدٍ السبت 22 نوفمبر 2025.

انقطاع المياه عن هذه المناطق لمدة 8 ساعات متواصلة.. وتحذير هام للمواطنين

انقطاع المياه عن عدة مناطق

وأوضح بيان الشركة أن مناطق امتداد رمسيس (1–2)، والمهمات، ووزارة المالية، ومستشفى الحميات، ومستشفى الصدر، والسكة البيضاء، وجامعة الأزهر، واستاد القاهرة، ونادي الزهور، ونادي مدينة نصر، والهيئة العامة للطرق والكباري ستتأثر بالانقطاع، إلى جانب ضعف في ضغوط المياه بمدينة التوفيق خلال نفس الفترة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تنفيذ أعمال ربط تغذية الشبكة الداخلية لجامعة الأزهر بمدينة نصر على خط قطر 600 مم المجاور لسور الجامعة في شارع عبدالعزيز الشناوي.

وفي هذا الصدد، قالت الجهات المعنية في شركة مياه الشرب بالقاهرة، بأنها ستعمل على إعادة المياه لطبيعتها في أقرب وقت ممكن، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير، والتي تهدف إلى تقديم أفضل خدمة ممكنة لكل المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

تنويه عاجل للمواطنين

وناشدت الشركة المواطنين والجهات الخدمية والمستشفيات والمخابز بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه مسبقًا، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب يمكن طلبها عبر الخط الساخن 125.

وأشارت الشركة بأنه على المواطنين التواصل مع رقم الخط الساخن في حال الحاجة لطلب سيارات مياه خلال وقت الانقطاع.