فى ندوة اغتراب.. المخرج مهدى هميلى: أهدى هذا الفيلم إلى روح أمى

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمــن المســابقة الدوليــة لمهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولــي أقيــم العــرض العربــى األول للفيلــم التونســي ”اغتــراب“ بحضــور مخرجــه مهــدى هميلــى وصناعــه.

و تــدور أحــداث الفيلــم فــى أحــد مصانــع الحديــد والصلــب، حيــث حـدثت حادثــة كبيــرة بالمصنــع يمــوت علــى إثرهــا احــد العمــال ويصــاب صديقــه وبعــد شــفائه وعودتــه للعمــل، يقــرر أن يعــرف احلقيقــة ومــن تســبب فــى احلــادث.

و قــدم الفيلــم املديــر الفنــى للمهرجــان الناقــد محمــد طــارق والناقــد الســينمائي محمــد نبيــل وقامــا بتقــدمي المخــرج مهــدى هميلــى والــذى قــام بتقــدمي باقــى صنــاع الفيلــم الموجوديــن المنتجــة مفيــدة فضيلــة، والممثلــن غــامن رزلــى ومــرام بــن عزيــزة وســليم بــكار واملونتيــر روشــنميزورى واملؤلفة الموســيقية الميىلوجرانــد.

وأكــد المخــرج مهــدى هميلــى ســعادته بوجــود الفيلــم فــى مهرجــان القاهــرة الســينمائى الدولــى، وأضــاف أنــه ليــس غريبــا علــى القاهــرة ومهرجــان القاهــرة، فقــد مت عــرض فيلمــه الثانــى أطيــاف باملهرجــان، وهــو شــخصيا كان يعيــش فــى القاهــرة لفتــرة طويلــة، وكان يحضــر مهرجــان القاهــرة برفقــة والدتــه قبــل وفاتهــا وأنــه يشــعر بروحهــا فــى املــكان ويهــدى هــذا العــرض إلــى روح أمــه.

و بعــد عــرض الفيلــم أقيمــت نــدوة للفيلــم وصعــد صنــاع الفيلــم مــرة أخــرى علــى المســرح.

وأكــد المخــرج مهــدي هميلــى ســعادته، ألن الفيلــم نــال رضــا جمهــور القاهــرة الســينمائي الدولــي، وأضــاف أن المصنــع الــذى كان التصويــر فيــه علــى وشــك النهيــار، وهنــاك اجتــاه إلــى خصخصتــه فــكان البــد مــن توثيــق المعانــاة التــى يعانيهــا العمــال فــى هــذا المصنــع، وإلقــاء الضــوء علــى المخاطــر والصعوبــات التــى تواجههــم.

وقالــت المنتجــة مفيــدة فضيلــة إن الفيلــم كان صعبــا إنتاجيــا جــدا، ألن لوكيشــن التصويــر لوكيشــن مختلــف وخطيــر جــدا ولكــن فــى النهايــة مت االنتهــاء مــن الفيلــم وظهــر بهــذا الشــكل الرائــع.

وأكــد الفنــان غــامن رزلــى بطــل الفيلــم أن دوره فــى هــذا الفيلــم هــو أجمــل مــا قــام بتمثيلــه حتــى اآلن، ألنــه دور مختلــف وصعــب وأن كل ممثلــن الفيلــم قامــوا بتخفيــض أجورهــم، ليكتمــل الفيلــم، وأضــاف مازحــا كلنــا منتجــن لهــذا الفيلــم.

وأضــاف المخــرج مهــدي هميلــى أنــه اهتــم بــكل كــدر فــى الفيلــم وأن األلــوان النهائيــة للفيلــم كانــت مســتوحاة مــن األلــوان املوجــودة باملصنــع، وخاصــة اللــون البنــى وهــو لــون الصــدأ أيضــا حتــى إننــا رأينــا فــى نهايــة الفيلــم أن بطــل الفيلــم لــم يتــم عندمــا احتــرق داخــل الســيارة، ولكنــه مــات ألن جســمه صــدأ مثلــه مثــل حديــد املصنــع الــذى صــدأ.