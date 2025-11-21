نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن تمثل مصر بورشة العمل حول نظام المتابعة المرقمن بالأردن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مثّلت وزارة التضامن الاجتماعي جمهورية مصر العربية في ورشة العمل المتخصصة حول “نظام المتابعة والتقييم المُرقمن لأنظمة وخطط الحماية الاجتماعية”، التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية بالشراكة مع قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية بعدد من الدول العربية، وبحضور وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى التي افتتحت فعاليات الورشة.

وشارك الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ممثلًا لوزارة التضامن الاجتماعي، في أعمال الورشة التي عُقدت في إطار دعم التعاون العربي المشترك لتعزيز قدرات العاملين في مجال الحماية الاجتماعية على استخدام البيانات المستمدة من الرصد الميداني، وفهم آليات الحصول على البيانات الدقيقة وتوظيفها ضمن الإطار التنفيذي، بما يساهم في تحسين التخطيط وتعزيز الاتصال على المستوى الإقليمي، إلى جانب دعم المفاهيم المرتبطة بالرقمنة وتطوير استراتيجيات وخطط وأنظمة الحماية الاجتماعية.

وتناولت الورشة آليات تطوير فهم أعمق لاستخدام البيانات وتحليلها لدعم اتخاذ القرار، كما شملت تدريبًا متخصصًا على استخدام نظام Monitoring DFA مع التركيز على بناء مؤشرات الأداء وتحليل البيانات.

وعلى هامش الفعاليات، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي المصرية والتنمية الاجتماعية الأردنية، قامت ختام شنيكات، مدير عام صندوق المعونة الوطنية، باستقبال الدكتور أحمد عبد الرحمن في زيارة ميدانية للصندوق.

وخلال الزيارة، استعرض عبد الرحمن التجربة المصرية في تطوير برامج الحماية الاجتماعية، وخاصة برنامج "تكافل وكرامة"، كما اطّلع على التجربة الأردنية وجهود صندوق المعونة الوطنية في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وبرامج التمكين الاقتصادي، وتعزيز الاعتماد على الذات للأسر المستفيدة.

وأشاد رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بما تحققه نظم الحماية الاجتماعية في الأردن من تطور ملحوظ، مؤكدًا أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين دعمًا لتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية.

