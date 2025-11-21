نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لم يخسر في آخر 4 مواجهات.. مسار يقتحم المربع الذهبي لدوري المحترفين بعد الفوز على المالية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق مسار، تحت قيادة مديره الفني محمد بركات، انتصارًا غاليًا وثمينًا على مضيفه فريق مالية كفر الزيات، بهدف نظيف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الخميس، في افتتاح منافسات الجولة الـ 13 بدوري المحترفين (القسم الثاني "أ")

جاءت المباراة قوية وحماسية بين الفريقين، لكن "مسار" تمكن من حسم النقاط الثلاث لصالحه في الوقت القاتل من المباراة.

ولم يخسر فريق مسار الصاعد لدورى المحترفين هذا الموسم في آخر 4 مواجهات حيث حقق 3 انتصارات وتعادل مرة وحيدة، ليثبت أنه رقما صعبا في المنافسة على بطاقة التأهل لدورى الأضواء والشهرة هذا الموسم.

بهذا الفوز، رفع فريق مسار رصيده إلى 22 نقطة، ليقفز إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، مؤكدًا طموحه في المنافسة على صدارة المجموعة، في المقابل، تجمّد رصيد فريق مالية كفر الزيات عند 18 نقطة، ليتراجع إلى المركز التاسع.

مسار الذى يملك 22 نقطة، تفصله 5 نقاط على صدارة الدوري الذى يتربع على عرشه فريق أبو قير للأسمدة برصيد 27 نقطة.

تستعد جماهير كرة القدم لمتابعة قمة مرتقبة لفريق مسار في الجولة المقبلة، حيث من المقرر أن يلتقي فريق مسار مع فريق أسوان في مواجهة نارية تحمل طابع التنافس على المراكز المتقدمة.

ويُنتظر أن يكون هذا اللقاء بمثابة اختبار حقيقي لقدرة جهاز بركات الفني على التعامل مع فرق المقدمة ومواصلة سلسلة الانتصارات.