نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور والدة الطفلة وطاقم الهلال الأحمر استقبال حافل لفيلم «صوت هند رجب» في افتتاح مهرجان الدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الفيلم التونسي «صوت هند رجب» للمخرجة كوثر بن هنية مهرجان الدوحة السينمائي مساء الخميس، حيث شهد عرضه الأول في العالم العربي، بحضور طاقم عمل الفيلم سجا الكيلاني ومعتز ملحيس وعامر حليحل مع مخرجته، ونديم شيخ روحه منتجه، بالإضافة إلى طاقم الهلال الأحمر الذي شهد الحدث، ووسام حمادة والدة الطفلة هند التي يحكي الفيلم مأساة مقتلها على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وقبل العرض صعد فريق العمل إلى المسرح، حيث شكرت كوثر بن هنية مؤسسة الدوحة للأفلام، وقالت: “عندما سمعت صوت هند منذ سنة، وفكرت في صنع عمل، تواصلت مع وسام لأنه كان من المهم الحديث معها، وتواصلت مع الهلال الأحمر، الأبطال الحقيقيين الذين بذلوا كل ما بوسعهم لإنقاذ هند، والمتواجدين معنا اليوم في القاعة.

و كانت مسؤولية كبيرة وكنت خائفة أن أصنع فيلمًا مثل هذا في وقت صعب، وأحب أشكر مؤسسة الدوحة للأفلام لأنهم من أوائل من آمنوا بمشروع الفيلم”، وأضافت: “اليوم الدوحة لأول مرة جمعت كل الأشخاص الذين على علاقة بالفيلم”.

وفي كلمتها شكرت وسام حمادة، والدة هند، الشيخة مياسة بنت حمد ومهرجان قطر السينمائي وفريق عمل الفيلم، وكوثر بن هنية على اهتمامها بالتواصل معها كوالدة كي تنشر وجعها وصوت ابنتها، معتبرة أن ذلك من دواعي سرورها.

وأضافت: “رسالتي اليوم ليست مجرد كلمات، إنها وجع أم فقدت ابنتها ثم وجدت في محبتها العالمية رسالة من الله. فهمت أن دوري أن أحمل صوت أطفال غزة إلى العالم، الأطفال الذين يعيشون في قلب الحرب، في الظلام، في الحرمان من أبسط حقوقهم، من أحلامهم التي تُنتزع قبل أن تكبر.

لكنني لم أفقد إنسانيتي ورسالتي، ولهذا أقف أمامكم اليوم لكي أكون صوتهم، كي أقول للعالم: أنقذوا طفولة غزة قبل أن ينطفئ آخر نور فيها”.

وتدور أحداث الفيلم في 29 يناير 2024، حين تلقى متطوعو الهلال الأحمر اتصالًا طارئًا؛ طفلة في السادسة من عمرها عالقة في سيارة تحت نيران الاحتلال في غزة، تتوسل لإنقاذها.

وبينما كانوا يحاولون إبقاءها على الخط، بذلوا قصارى جهدهم لإحضار سيارة إسعاف إليها. كان اسمها هند رجب.

و شارك في بطولة الفيلم سجا الكيلاني ومعتز ملحيس وكلارا خوري وعامر حليحل، وتصوير خوان سارمينتو جي، ومونتاج قتيبة برهمجي وماكسيم ماتيس وكوثر بن هنية، وموسيقى تصويرية لأمين بوحافة، وتصميم إنتاج باسم مرزوق.

وفي وقت سابق، كان قد أعلن موقع Deadline أن نجوم هوليوود براد بيت، وخواكين فينيكس، وروني مارا، والمخرجين ألفونسو كوارون وجوناثان جليزر، من بين الأسماء البارزة التي انضمت إلى فريق عمل الفيلم كمنتجين منفذين، وذلك بعد إعجابهم بالفيلم. كما يشارك ديدي غاردنر وجيريمي كلاينر من شركة الإنتاج “بلان بي” التابعة لبراد بيت كمساعدي إنتاج.

ومن بين الشخصيات العامة البارزة الأخرى التي انضمت إلى المشروع كمنتجين منفذين: الصحفية المنتجة جيميما خان، ورجل الأعمال الكندي والمؤسس السابق لشركة “ليونزغيت” فرانك جيسترا، ومصممة المجوهرات والشخصية الاجتماعية البارزة سابين غيتي.

الفيلم من كتابة وإخراج كوثر بن هنية، وهو إنتاج تونسي–فرنسي مشترك لكل من نديم شيخ روحه لشركتي Tanit Films وMime Films، وأوديسا راي لشركة RaeFilm Studios، وجيم سويسلون لشركة JW Films Production.

وتتولى MAD Distribution التوزيع في السينمات والعروض الثقافية للعالم العربي، بينما تعمل Sunnyland (مجموعة A.R.T) كموزع رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتولى شركة The Party Film Sales إدارة المبيعات العالمية وتمثيل الحقوق في أمريكا الشمالية بالتعاون مع شركة CAA Media Finance.

و يستمد مهرجان الدوحة رؤيته من الأسس التي وضعها مهرجان أجيال السينمائي والنجاح الذي حصده على مدار السنوات الماضية، ويُعد فصلًا مهمًا في مشوار مؤسسة الدوحة للأفلام ورسالتها بدعم المواهب السينمائية الإقليمية وتعزيز الحوار الثقافي وتسليط الضوء على الرؤى التي لم تحصل على فرصتها الكافية في الظهور.

«صوت هند رجب»، وهو مرشح تونس لتمثيلها في جوائز الأوسكار الـ98، حظي في عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي باستقبال حافل بتصفيق تجاوز العشرين دقيقة، وحقق إنجازًا تاريخيًا بفوزه بسبع جوائز خلال المهرجان، وهي: جائزة الأسد الفضي لجنة التحكيم الكبرى للمهرجان، إلى جانب عدة جوائز على هامش المهرجان منها: الشبل الذهبي، جائزة الصليب الأحمر الإيطالي، جائزة أركا للسينما الشبابية، تنويه سينما من أجل اليونيسف، “Premio Sorriso Diverso” (الابتسامة المختلفة)، وجائزة إنريكو فولتشينوني (اليونسكو).

وشهد الفيلم عرضه الأول بأمريكا الشمالية في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، ومن المقرر مشاركته في عدة مهرجانات أخرى، حيث ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان BFI لندن السينمائي، وقسم Perlak بمهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي بإسبانيا حيث ينافس على جائزة الجمهور، وقسم السينما العالمية بمهرجان بوسان السينمائي الدولي بكوريا الجنوبية، وينافس في مسابقة الأفلام الروائية الدولية بمهرجان شيكاغو السينمائي الدولي.