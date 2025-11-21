نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تتقدم في مؤشرات الاستدامة والعلوم البينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت جامعة حلوان إنجازًا عالميًا جديدًا، حيث احتلت المركز 857 عالميًا في QS Sustainability 2026، محققة الثانية عشر محليًا ومتقدمة 381 مركزًا عالميا عن العام الماضي و5 مراكز محلية وذلك بين 29 جامعة مصرية يشملها التصنيف.

ويعكس هذا التقدم الأداء المتميز للجامعة في مؤشرات التصنيف الرئيسية: التأثير البيئي 45%، التأثير الاجتماعي 45%، الحوكمة 10%، والتي تشكل المجموع الكلي للتقييم.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الجامعة الطموحة نحو التميز الأكاديمي والبحثي المستدام، مشيرًا إلى أن الجامعة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية البحثية، ودعم الأنشطة المجتمعية، وتعزيز الاستدامة في جميع كلياتها ووحداتها الأكاديمية. وأضاف أن الجامعة تسعى دائمًا لتقديم بيئة تعليمية وبحثية متكاملة تشجع الابتكار وتربط البحث العلمي بخدمة المجتمع.

وأشار الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، إلى أن التقدم الكبير في التصنيف يعكس نجاح الجامعة في دعم البحث متعدد التخصصات، تشجيع الابتكار، وتحقيق التكامل بين التعليم والبحث العلمي لخدمة المجتمع.

كما سجلت الجامعة أداءً متميزًا في Times Higher Education للعلوم البينية للعام 2026، حيث احتلت المركز 601-800 عالميًا، مؤكدًا د. خالد سيد محمود، مدير وحدة التصنيف الدولي، أن نتائج الجامعة تعكس قوة مؤشرات البحث متعدد التخصصات، التعاون الأكاديمي الدولي، وتأثير الأبحاث على المجتمع، وأن استمرار تعزيز برامج الاستدامة والابتكار يسهم بشكل مباشر في رفع ترتيب الجامعة الدولي وتعزيز سمعتها الأكاديمية محليًا وعالميًا.