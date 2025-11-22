نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الاسبانى على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السيد "خوسيه مانويل ألباريس" وزير خارجية إسبانيا، وذلك يوم السبت ٢٢ نوفمبر على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ولتناول مستنجدات الأوضاع في المنطقة.

أشاد الوزير عبد العاطي بما وصلت إليه العلاقات بين مصر وإسبانيا والتي شهدت ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى مدريد في شهر فبراير ٢٠٢٥، معربًا عن التطلع للحفاظ على وتيرة الزيارات رفيعة المستوى خلال الفترة المقبلة، مرحبًا بزيارتى ملك إسبانيا لمصر شهرى سبتمبر ونوفمبر ٢٠٢٥، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجات الزيارتين لتدعيم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ورحب وزير الخارجية بالتعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاستثمارية المختلفة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون في المجالات المختلفة ومنها السياحة والثقافة والتعليم والطب وكذا ملف الهجرة، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك لتفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال الهجرة.

وعلى صعيد تطورات القضية الفلسطينية، ثمن الوزير عبد العاطي المواقف الإسبانية تجاه القضية الفلسطينية، والتي تضمنت الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مايو ٢٠٢٤، مؤكدًا ضرورة تنفيذ اتفاق شرم الشيخ وتثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن غزة والمضي قدمًا في إعادة إعمار قطاع غزة، معربا التطلع لمشاركة فعالة لإسبانيا في المؤتمر الدولى للتعافى المبكر وإعادة إعمار غزة الذى ستستضيفه مصر..