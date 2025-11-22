مصطفى مدبولى: نهيب بمجموعة العشرين زيادة دعمها للدول النامية لمواجهة تغير المناخ

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 نوفمبر 2025 07:28 مساءً -

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تبذل جهودًا حثيثة للتعامل مع التغير المناخى، مشيرًا إلى أن مؤتمر المناخ «كوب 27» كان محطة مهمة لتفعيل خطط وإجراءات واقعية على الأرض، وليس مجرد تعهدات نظرية، وأوضح أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ إستراتيجيات تخفف من آثار التغير المناخى وتدعم مسار التحول الأخضر.

دعوة دول مجموعة العشرين لتحمل مسؤولياتها

وأشار مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته فى قمة مجموعة العشرين بمدينة جوهانسبرج، إلى أن دور الدول الكبرى أصبح أكثر إلحاحًا من أى وقت مضى، مؤكدًا أن دول مجموعة العشرين تتحمل مسؤولية خاصة بحكم تأثيرها الاقتصادى وانبعاثاتها الأكبر عالميًا، مضيفا :نهيب بدول مجموعة العشرين أن تتخذ الأدوار اللازمة لزيادة دعمها للدول النامية حتى تتمكن من الوصول إلى التمويل اللازم وتحسين الأدوات المتاحة لمواجهة آثار التغير المناخى.