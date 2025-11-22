108 لجان مازالت تعمل.. غلق 31 مقر انتخابي بالخارج بعد انتهاء التصويت وبدء الفرز

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 نوفمبر 2025 07:28 مساءً -

عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرا صحفيا، وذلك لإطلاع الرأي العام على سير عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب.

وأجرى القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وذلك لإطلاع الرأي العام على مستجدات التصويت في الخارج.

من جانبه، قال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم فتح جميع المقرات الانتخابية، وعددها 139 مقر انتخابي وتم انتهاء العمل في 31 لجنة وإغلاق باب التصويت بها، مع بدء عملية فرز أصوات الناخبين، ورفع النتائج على المنظومة التي أعدتها الهيئة لذلك، وانتهاء 5 مقرات من الفرز، ومازال التصويت باليوم الثاني من المرحلة الثانية في 108 مقرًا انتخابيًا، وسيتم متابعة عملية الغلق والفرز في هذه اللجان تباعًا.

تصويت الخارج بدأ من نيوزيلاندا وينتهى فى لوس أنجلوس

وتعد لجنة نيوزيلاندا أول لجنة بدأ التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث توافق الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة في نيوزيلاندا الساعة العاشر مساء الخميس بتوقيت مصر لوجود فارق زمني بين البلدين بمقدار 11 ساعة، فيما ستكون لجنة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية أخر لجنة تفتح باب التصويت.

وتُجري عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.

ويصوت المصريون بالخارج بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا علي 141 مقعدًا، وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

•محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب:

وجاءت محافظات المرحلة الثانية كلا من:

1-القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحًا.

2-القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3-الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5-المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6-كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7-الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8-دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9-بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10-الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11-السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12-جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13-شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.