نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب يدلي بصوته ويدعو المصريين للمشاركة في انتخابات 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس مجلس النواب يدلي بصوته ويدعو المصريين للمشاركة في انتخابات 2025

أدلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 اليوم الإثنين 24 نوفمبر، في لجنته الانتخابية بمدرسة مصطفى كامل بمدينة نصر بمحافظة القاهرة. جاءت مشاركته في إطار حرصه على دعم العملية الانتخابية والتأكيد على أهمية الاستحقاق الدستوري.

تفاصيل المشاركة

شهدت اللجنة الانتخابية حضور المستشار الدكتور حنفي جبالي للإدلاء بصوته وسط إجراءات منظمة وتسهيلات كاملة للناخبين. وأعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره لسير العملية الانتخابية وما تشهده من التزام وتعاون بين المواطنين والجهات القائمة على تنظيم الانتخابات.

أهمية المشاركة في الانتخابات

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن له حق التصويت. وأوضح أن حرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة يسهم في اختيار عناصر قادرة على تمثيل الشعب تحت قبة البرلمان وتمتلك الإرادة لتحقيق آماله وتطلعاته بما يضمن المصلحة العليا للدولة.

دعوة للمصريين للتوجه إلى صناديق الاقتراع

وجه رئيس مجلس النواب دعوة للشعب المصري العظيم للمشاركة الفاعلة في الانتخابات عبر اختيار ممثليه بإرادة حرة تعكس ضميره الوطني. وأكد ثقته في وعي المصريين وإدراكهم لمسؤولياتهم الوطنية، مشيدًا بالدعم الكامل من مؤسسات الدولة لضمان وصول صوت كل مواطن داخل مصر وخارجها.

إشادة بالهيئات المنظمة للعملية الانتخابية

أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن تقديره للهيئة الوطنية للانتخابات لما تبذله من جهود لضمان النزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية، سواء في الداخل أو الخارج. كما وجه التحية لوزارة الداخلية على استعدادها الكامل لتأمين اللجان وتسهيل سير التصويت بكل سهولة وأمان.