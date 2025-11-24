نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بـ13 محافظة وسط استعدادات مكثفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل عملية التصويت في لجان المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل 13 محافظة، وذلك في إطار الاستحقاق الانتخابي الذي يشمل 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة فرعية. ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، إضافة إلى القوائم المنافسة في قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا.

وتستقبل اللجان الناخبين على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، حيث تبدأ عملية الاقتراع من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة عصرًا حتى الرابعة مساءً، فيما تتابع الجهات القضائية والإدارية سير اليوم الانتخابي لضمان الالتزام بالإجراءات المنظمة.

محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات

تشمل المرحلة الثانية 13 محافظة جاءت على النحو التالي:

القاهرة – 19 دائرة انتخابية – 205 مترشحين

القليوبية – 6 دوائر – 71 مترشحًا

الدقهلية – 10 دوائر – 288 مترشحًا

الغربية – 7 دوائر – 140 مترشحًا

المنوفية – 6 دوائر – 125 مترشحًا

كفر الشيخ – 4 دوائر – 88 مترشحًا

الشرقية – 9 دوائر – 253 مترشحًا

دمياط – دائرتان – 39 مترشحًا

بورسعيد – دائرتان – 20 مترشحًا

الإسماعيلية – 3 دوائر – 36 مترشحًا

السويس – دائرة واحدة – 18 مترشحًا

جنوب سيناء – دائرتان – 15 مترشحًا

شمال سيناء – دائرتان – 12 مترشحًا

نظام القوائم في انتخابات مجلس النواب

تُخصص 142 مقعدًا لنظام القوائم، وتقدمت للمرحلة الثانية قائمة وطنية واحدة في الدائرتين المخصصتين لهذا النظام، وذلك تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم قائمتين: الأولى بعدد 40 مرشحًا، والثانية بعدد 102 مرشح.

الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي

كانت فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين قد بدأت يوم الخميس 6 نوفمبر داخل المحافظات الـ13 المشمولة بالمرحلة الثانية، قبل أن تتوقف يوم الخميس الماضي مع بدء الصمت الانتخابي، الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة للناخبين لتقييم المرشحين واتخاذ قرارهم بحرية.