نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انطلاق التصويت رسميًا في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب داخل 13 محافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتحت منذ قليل اللجان الانتخابية أبوابها في محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في يوم انتخابي يمتد على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة موزعة على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة فرعية، يتنافس بها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، إلى جانب القائمة المخصصة لقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا.

وتستقبل اللجان المواطنين بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً، وسط متابعة قضائية وإدارية لضمان سير عملية الاقتراع بانضباط.

محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وتشمل محافظات المرحلة الثانية ما يلي:

القاهرة – 19 دائرة انتخابية – 205 مترشحين

القليوبية – 6 دوائر – 71 مترشحًا

الدقهلية – 10 دوائر – 288 مترشحًا

الغربية – 7 دوائر – 140 مترشحًا

المنوفية – 6 دوائر – 125 مترشحًا

كفر الشيخ – 4 دوائر – 88 مترشحًا

الشرقية – 9 دوائر – 253 مترشحًا

دمياط – دائرتان – 39 مترشحًا

بورسعيد – دائرتان – 20 مترشحًا

الإسماعيلية – 3 دوائر – 36 مترشحًا

السويس – دائرة واحدة – 18 مترشحًا

جنوب سيناء – دائرتان – 15 مترشحًا

شمال سيناء – دائرتان – 12 مترشحًا

نظام القائمة في انتخابات مجلس النواب

تُخصص 142 مقعدًا لنظام القائمة، وقد ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين المخصصتين لهذا النظام تحت اسم

"القائمة الوطنية من أجل مصر"، وتشمل قائمتين: الأولى تضم 40 مرشحًا، والثانية تضم 102 مرشح.

الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي

بدأت الدعاية الانتخابية للمرشحين يوم الخميس 6 نوفمبر داخل المحافظات الـ13 المشمولة بالمرحلة الثانية، قبل أن تتوقف الخميس الماضي مع بدء فترة الصمت الانتخابي، التي تهدف إلى إتاحة مساحة للناخبين لتقييم المرشحين واختيار من يمثلهم في مجلس النواب 2025.