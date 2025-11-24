النائب د. فريدي البياضي يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب ويدعو المواطنين للمشاركة الفعّالة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 02:28 مساءً -

أدلى النائب د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، صباح اليوم بصوته في لجنته الانتخابية بمصر الجديدة، وذلك في إطار المرحلة الجارية من انتخابات مجلس النواب.

وأكد البياضي عقب خروجه من اللجنة أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق، بل واجب وطني ومسؤولية شخصية يجب أن يتحمّلها كل مواطن، مشددًا على أن الصوت الواحد يمكن أن يُحدث فرقًا حقيقيًا في مسار السياسات العامة وتمثيل الناس داخل البرلمان.

وقال البياضي:

“النزول للتصويت هو أقوى رسالة يمكن أن يوجّهها المواطن لبلده… صوتك هو الأداة الوحيدة لاختيار من يمثلك ومن يدافع عن حقوقك. اختر من ترى أن مواقفه وأداء حزبه يعبر عنك بصدق، ولا تترك غيرك يقرر بالنيابة عنك.”

وأضاف أن الانتخابات الحالية فرصة مهمة لتجديد الدماء داخل المجلس، وتعزيز الشفافية، واستعادة ثقة الناس في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن قوة أي برلمان تُقاس بمدى مشاركة المواطنين فيه.

واختتم قائلاً:

“أدعو كل المصريين للنزول والمشاركة… بلدنا تستحق صوتكم،