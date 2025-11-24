نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية: ضبط مخالفات تتعلق بالبطاقات والمبالغ المالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الهيئة الوطنية: ضبط مخالفات تتعلق بالبطاقات والمبالغ المالية

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تقريرها حول أبرز الوقائع التي تم رصدها خلال اليوم الانتخابي في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن جميع المخالفات التي ظهرت كانت محدودة وتم التعامل معها على الفور وفق الإجراءات القانونية لضمان الشفافية وسلامة العملية الانتخابية.

ضبط مخالفات تتعلق بالبطاقات والمبالغ المالية

أوضحت الهيئة أنه تم ضبط أحد الأشخاص وبحوزته بطاقات رقم قومي تخص عددًا من الناخبين، حيث تم تحرير محضر رسمي بالواقعة فورًا، كما تم ضبط شخص آخر يحمل مبالغ مالية كان يستهدف توزيعها لصالح أحد المرشحين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.

وقائع الشغب والتأثير على سير التصويت

شهد اليوم الانتخابي عدة أحداث فردية لم تؤثر على سير العملية، من بينها نشوب حريق في أرض فضاء مجاورة لإحدى اللجان، دون أي تأثير على التصويت. كما وقعت مشاجرة خارج إحدى اللجان، تسببت في توقف التصويت لمدة 10 دقائق فقط قبل استئنافه بشكل طبيعي. وفي واقعة أخرى، نشبت مشاجرة بين مرشحين خارج إحدى اللجان الفرعية وتم التعامل معها قانونيًا وفق الضوابط المنظمة.

جرائم انتخابية فردية داخل اللجان

أشارت الهيئة أيضًا إلى ضبط أحد الناخبين أثناء قيامه بتصوير بطاقة الاقتراع، وهي مخالفة تُعد جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون. وتم تحرير مذكرة رسمية من رئيس اللجنة بشأن الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها.

تأكيدات رسمية على الانضباط والشفافية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه الوقائع، رغم خطورتها القانونية، تظل محدودة بالنظر إلى حجم العملية الانتخابية، مشددة على أن غرفة العمليات تتابع كل التفاصيل لحظة بلحظة وتتخذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري دون أي تهاون.